Fútbol Club Cartagena y UD Ibiza se ven las caras en el Municipal Cartagonova (21.00, LaLiga TV 2) para disputar el partido correspondiente a la undécima jornada de LaLiga Smartbank. Ambos equipos llegan al encuentro con ganas de cambiar su situación, ya que ninguno de los dos ha conseguido la victoria en los dos últimos partidos. El cuadro cartagenero, en dinámica ascendente tras caer con el Leganés y empatar ante el Tenerife, quiere hacer bueno el punto logrado en el Heliodoro. El equipo balear, con empate frente a Las Palmas y derrota ante el Eibar, desembarca en Cartagena asediado por las dudas y en un clima de crisis.

Dos clubes con objetivo común, pero en diferente situación clasificatoria se enfrentan en la ciudad trimilenaria para decidir cuál de los dos sale reforzado y cuál más tocado del choque. Los cartageneristas se plantan en el ecuador de la primera vuelta con la intención de conseguir tres puntos que le permitan seguir a rebufo de la cabeza después de dos jornadas sin lograr el triunfo. El pequeño bache que atraviesa el equipo de Luis Carrión ha cortado una racha de tres victorias y un empate en los cuatro partidos anteriores, aunque no ha sido una herida muy sangrante, ya que el primer clasificado, Las Palmas, no se ha alejado más de tres puntos.

Fue el Leganés el equipo que desafió a los de Carrión cuando mejor se encontraban logrando la victoria en el templo albinegro para deshacerse del farolillo rojo. Una defensa de circunstancias con Calero en la izquierda y Delmás en la derecha y las numerosas bajas en el ataque condicionaron un encuentro en el que los albinegros dudaron de su juego por momentos y permitieron la victoria pepinera. En la jornada intersemanal, un peligroso Tenerife puso contra las cuerdas al Cartagena, pero la solidez defensiva y la capacidad creativa del equipo mantuvo el marcador para cosechar un valioso punto del Heliodoro Rodríguez López.

Por su parte, un Ibiza bastante irregular mide su fortaleza en tierras cartaginenses con la idea de ganar para olvidar el último encuentro, uno de los peores de lo que llevamos de temporada. Los azul celeste empezaron la temporada perdiendo tres de los cuatro primeros partidos y ganando tres de los cuatro siguientes para darle la vuelta a su aciago inicio. En la última semana, los de Javier Baraja han sufrido la exigencia de dos de los mejores equipos de la categoría en apenas cuatro días enfrentándose a Las Palmas en Gran Canaria y al Eibar en Can Misses. Contra los ‘pío-pío’ aguantaron los ibicencos el acoso para rascar un empate a cero, pero contra los armeros no fueron capaces de mantener el resultado a pesar de ponerse por delante en la primera mitad y cayeron por 1-2.

El partido contra el Eibar dejó muy malas sensaciones en el conjunto balear y Javier Baraja no reparó a la hora de hacer autocrítica. "No tuvimos el protagonismo en ningún momento y nos vimos por delante a pesar de no crear nada a favor", comentó tras el encuentro. "No hemos dado tres pases seguidos y no me gusta que no tengamos personalidad ni afán por competir" añadió el técnico vallisoletano. La crisis en el vestuario ibicenco es evidente antes de afrontar el choque en el Cartagonova. La derrota y el mal juego no fueron las únicas malas noticia del partido, ya que también dejó la baja de Mateusz Bogusz por roja directa.

Mateusz se suma a las ausencias celestes ya conocidas de Isma Ruiz, Kevin Appin y Cristian Herrera, que se recuperan de sus lesiones. Por otro lado, Baraja recupera a Iván Morante tras cumplir sanción por cinco amarillas, a Gonzalo Escobar tras superar unas molestias, y a Álvaro García, que tuvo que salir lesionado ante el Eibar, pero estará disponible en Cartagena.

Luis Carrión también cuenta las recuperaciones en su equipo. Como desveló el técnico en rueda de prensa, Tejera ya está de vuelta con el grupo y se prevé que Ortuño, Franchu e Isak ya estén al cien por cien para jugar. El que no está a tope es Jairo, que continúa con molestias, pero estará con el equipo. Solo falta la recuperación de Ferreiro, que continúa ejercitándose para superar su microrrotura en el muslo.

Con la intención y las ganas de lograr de nuevo los tres puntos, el Cartagena intentará superar a un Ibiza en mal momento con el apoyo de la afición del Cartagonova para perseguir la parte alta de LaLiga Smartbank.

El filial, a continuar la buena racha ante el Utrera en Sevilla

Después del mal inicio del FC Cartagena B en su debut en Segunda RFEF, los de Pepe Aguilar le han cogido el ritmo a la competición y han sumado dos victorias seguidas en los últimos dos partidos frente a Polideportivo El Ejido y Recreativo Granada, este último tras remontar en el último minuto. Ahora se ve las caras con el Utrera (12.00), decimosexto clasificado con una única victoria.