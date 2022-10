El inicio de la temporada para el UCAM Murcia está siendo más accidentado de lo esperado. Con tan solo cinco partidos disputados, la marcha de los universitarios ha dado un giro de 180 grados en la última semana. Y es que, tuvieron una muy buena oportunidad de encadenar tres victorias consecutivas en el partido ante Granada en el Palacio de los Deportes, pero este fin de semana, tras perder también el encuentro de Champions ante el Szombathely húngaro, tienen la posibilidad de enlazar tres derrotas seguidas si pierde ante el Valencia en La Fonteta (18.30, Movistar Deportes).

Los de Sito Alonso habían sido capaces de esquivar las carencias que había mostrado el equipo en los primeros partidos con las victorias contra el Zaragoza y el Tofas Bursa, pero al final las sensaciones del inicio han caído por su propio peso con los resultados de la última semana. No está haciendo un buen baloncesto el equipo universitario, ni en tareas ofensivas ni defensivas, y el nerviosismo se ha dejado ver en una afición que esperaba más en una temporada con las ilusiones renovadas y el regreso a Europa.

El pasado jueves cayeron ante el Szombathely en un encuentro en el que fueron superados prácticamente en su totalidad. En ningún momento se sintió cómodo el UCAM Murcia y fue a remolque de los húngaros que, a priori, eran el conjunto más débil del grupo al que pertenecen los murcianos. Arrastró los problemas que está teniendo en ACB, con pésimos porcentajes de tiro exterior y una defensa muy débil que permitió 104 puntos. Anotaron los húngaros 104 puntos con un sistema muy básico que desarmó desde el comienzo del curso los esquemas defensivos de Sito Alonso. Sufrió mucho con el equipo a la hora de defender los bloqueos altos, que permitían a los exteriores tirar desde media distancia sin oposición o buscar al pívot en la continuación o en la apertura.

Adaptación complicada

El UCAM Murcia ha incorporado ocho nuevas piezas para esta temporada, prácticamente el grueso del equipo. Es por este motivo que se esperaba que no alcanzaran su mejor nivel al principio del curso, debido a la adaptación de los nuevos fichajes, que se tendrían que acostumbrar a los automatismos que pide Sito Alonso en sus sistemas. Pero, después de más de un mes entrenando juntos, los nuevos fichajes no funcionan, ni colectivamente ni individualmente. El base Travis Trice, uno de los fichajes capitales del nuevo proyecto, no ha empezado muy fino. Se le ve potencial y calidad en sus movimientos, pero ansioso en la toma de decisiones y con porcentajes muy mejorables (16 % en tiros de dos y 33 % en triples en la ACB). Le está costando su adaptación a la ACB y su mejoría en los próximos meses será crucial en el devenir de los resultados del UCAM Murcia, dada la importancia y el protagonismo que le da Sito a esa posición.

La otra piedra angular del proyecto es Artem Pustovyi, que tampoco se le ha visto cómodo. El gigante ucraniano se ve en muchas ocasiones perdido en la pista y despistado en defensa. Con una estatura de 2,20 metros, se esperaba mayor dominancia del ucraniano en los dos aros.

Tampoco Jelínek, Luther, Sakho, Diop y Anderson están convenciendo. Este último tendrá que esperar más para demostrar su valía en Murcia, pues estará de baja más de un mes. Su puesto lo ocupará la última incoporación Niels Giffey, un jugador con experiencia dilatada en Euroliga y con buena mano desde la línea de tres. Justo lo que le hace falta a un UCAM Murcia que necesita engrasar y recuperar el mejor nivel de sus incorporaciones para enderezar el rumbo de la temporada.