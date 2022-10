Demasiadas grietas en el UCAM

La derrota del UCAM Murcia CB en Hungría ante el Falco Vulcano Szombathely puede complicarle la vida en la Basketball Champions League a efectos de cruces y números para acceder a la siguiente fase. Pero lo que complicará aún más serán los próximos días del conjunto universitario (104-94). Y es que la mala defensa en la primera mitad, en la que encajó 61 puntos, fue lo que lastró al equipo de Sito Alonso en un partido en el que de nuevo no ofreció sobre la pista argumentos para poder hacerse con la victoria. Actitud no le faltó, ya que intentó hasta el final recortar por todos los medios una barrera de diez puntos que le separó durante buena parte de la segunda mitad, pero el conjunto húngaro desarboló con muy poco al UCAM y supo gestionar su ventaja.

Esa es la peor sensación que dejó el partido de ayer, que superó las dos horas de duración (sin prórroga) y que supuso la primera derrota en la fase de grupos de la Champions. Da la impresión de que la cabeza del conjunto universitario va dos o tres velocidades por delante de lo que actualmente puede ejecutar y volvió a mostrarse muy vulnerable en defensa junto a un ataque aún sin afilar. Lo cierto es que, con los números en la mano, se pone de manifiesto todavía más lo que supone una fragilidad tan elevada atrás. El UCAMganó la partida del rebote (43 capturas visitantes por 31 rivales), contó con similares lanzamientos desde el tiro libre (34 locales por 36 visitantes) y tiró más que su rival (70 lanzamientos por 60 del Falco). Pero, ni aún así, se obtuvo la impresión de que podía llevarse la victoria.

Los chispazos de McFadden, con 14 puntos, y la superioridad de Pustovyi en la pintura rival, que sacó de su casillas en campo contrario a sus rivales aunque sufrió de nuevo cuando tocaba regresar a campo propio, fueron las notas más positivas de este UCAM que acabó dirigido por Lucas Pérez después de que Sito Alonso tuviera que ser eliminado por doble técnica en el tramo final.

Y eso que el equipo murciano arrancó el partido dispuesto a plasmar sus buenas intenciones enlazando buenas jugadas. Ilimane Diop lideró la anotación en estos primeros compases, dejando dos buenas acciones, pero no pudo continuar esta línea durante el partido. En los primeros cinco minutos, el Falco Vulcano tan solo había fallado un lanzamiento (un triple) y comenzó a imponerse gracias a su acierto (18-10). Las rotaciones en un quinteto inicial, compuesto por Trice, Davis, Rojas, Luther y Diop, tampoco surtieron el efecto deseado y el encuentro comenzó a volverse tedioso en un primer cuarto con ambos equipos acudiendo al tiro libre (24-16). La distancia fue insalvable para el equipo murciano en este primer cuarto, a pesar de las canasta de McFadden y Pustovyi, por lo que el Falco Vulcano cerró este primer cuarto con un holgado 32-19.

El segundo cuarto arrancó con un inverosímil triple de Thad McFadden, pero el Falco siguió igual de combativo (34-22). Fueron las acciones de Pustovyi y sus centímetros en la pintura lo que más problemas crearon al cuadro húngaro, a pesar de mantenerse lejos con las canastas de Barac y Perl (41-29). Con el pívot es pista es cuando más cerca estuvo con el 43-35, pero uando los de Sito Alonso daban un paso hacia adelante cometían dos hacia atrás, dando demasiadas facilidades a un Falco que con Brown era capaz de anotar desde todas posiciones. Cinco puntos consecutivos de Trice animaron el tramo final, pero la distancia por encima de los diez puntos seguía al descanso (61-49).

Una barrera que no consiguió rebajar en ningún momento de la segunda parte. El UCAM mejoró algo. Intentó cambiar su defensa e insistió en creer que podía llevarse el partido. Pero no fue suficiente si el caudal de puntos del contrario se seguía manteniendo de esta forma. Los 61 puntos en 20 minutos mermaron demasiado la moral de un UCAMque no terminó de encontrarse. El parcial de salida de 9-6 no ayudó. De hecho, el equipo murciano continuó apostando por los ataques rápidos, lo que beneficiaba al Falco Vulcano cada vez que fallaba su rival (70-55). Sito Alonso trató de cambiar la tendencia en su tiempo muerto con una defensa más agresiva en intensa, pero los tiros libres de Tiby y un triple de Brown volvieron a dar alas al cuadro húngaro tras un reparto de técnicas por los árbitros (81-67). En el tramo final, Bellas, desde el triple, dejó al UCAM con vida a diez minutos para la conclusión al encontrarse en la barrera psicológica de los diez puntos (82-72).

Pese a los problemas, parecía que el UCAM llegaba con vida al último cuarto al no ser tan elevada la diferencia como el marcador. Pero nada más lejos de la realidad, el equipo murciano remó a contracorriente pero no fue capaz de rebajar la distancia (90-75). A falta de cinco minutos para el final, llegó la eliminación de Sito Alonso por doble técnica, y el equipo contó con varias acciones consecutivas en las que capturó el rebote ofensivo. Pero ni así. No logró aprovechar algunas dudas que surgieron en el Falco Vulcano y el conjunto húngaro acabó sumando la victoria, pese a los intentos del UCAM hasta el último momento (104-94).

Sito Alonso: "No es fácil competir cuando anotan de todas las formas"

El UCAM Murcia CB no arrancó con buen pie su primera experiencia europea de esta temporada lejos del Palacio de los Deportes. El conjunto universitario no realizó un buen inicio de partido en Hungría ante el Falco Vulcano Szombathely y lo acabó pagando caro al término del choque, después de encajar 61 puntos en la primera parte.

«No empezamos bien el partido, todas las cosas que queríamos hacer no las hicimos y cuando juegas como visitante no es fácil competir al mismo nivel cuando ellos anotan de todas las formas, en situaciones increíbles, y ante cualquier defensa», explicaba ayer Sito Alonso ante los medios de comunicación al término del encuentro.

Por su parte, Sadiel Rojas, capitán del conjunto universitario, se mantuvo en la misma línea y puso el foco en un mal inicio que acabó lastrando al equipo murciano. «No empezamos el partido como nos hubiera gustado con una defensa agresiva. En el primer cuarto ellos lo hicieron muy bien en ataque, no defendieron mucho, pero nosotros tampoco», expresó Sadiel Rojas al término del encuentro disputado en Hungría y añadió que «en la segunda parte intentamos luchar, pero las cosas no cambiaron a pesar de que tuvimos oportunidades para ganar. Estoy orgulloso de mi equipo y seguiremos trabajando para estar listos en el siguiente partido».

