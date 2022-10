Se le dan al Real Murcia mejor las segundas partes que las primeras. Solo hay que ver las estadísticas. Mientras que en los cuarenta y cinco minutos iniciales solo se han conseguido dos goles; tras el descanso se han anotado hasta nueve. Y esos números son también gracias a la aportación de los futbolistas salidos desde el banquillo, que están siendo protagonistas a la hora de mirar a la portería rival. De hecho, sus tantos han valido ya cinco puntos a un conjunto murcianista que suma 11 tras siete jornadas disputadas.

Y es que, en este primer tramo de la competición, el Real Murcia está sacando mucha rentabilidad a los jugadores que entran al campo desde el banquillo. Si los de Mario Simón suman once goles a favor, cinco de ellos los han logrado futbolistas que no formaban parte del once titular, siendo tres de esos goles fundamentales para sumar victorias.

El primero en inaugurar la estadística de goles marcados tras salir del banquillo fue Armando Ortiz. El capitán grana, que esta temporada apenas está contando con oportunidades, cerró la victoria frente al Intercity. En el partido de la segunda jornada, encarrilado por los tantos de Pedro León y Pablo Ganet, el centrocampista saltaba al terreno de juego en el 81 y en el 94 ponía el 1-3 definitivo. Es casi su única participación esta temporada, porque ante el SD Logroñés apenas estuvo en el terreno de juego un minuto. Y, mientras el murciano vive condenado al banquillo, el Real Murcia lleva ya tres jornadas dando tumbos en el centro del campo.

Más protagonismo está teniendo Dani Vega, que ya ha celebrado tres goles, convirtiéndose en el segundo realizador por detrás de Pedro León. Y el extremo también sabe lo que es marcar saliendo desde el banquillo. Lo hizo frente a la Real Sociedad B, partido en el que copó todos los titulares. Porque cuando saltó al campo en el minuto 76, los granas perdían por 1-0. Solo necesitó un minuto para conseguir el tanto que significaba el empate, y diez minutos después se sacaba otra jugada para poner el 1-2 que daba los tres puntos a los de Simón. A estas dos dianas hay que sumar la que lograba este domingo contra el Nástic, pero en este choque sí fue titular.

Otro partido resuelto por un suplente fue el que se disputaba en Nueva Condomina ante el SD Logroñés. Aunque dos goles de penalti de Pedro León habían puesto el 2-1 en el marcador, Alain Ribero igualaba un choque que parecía que acabaría en empate. Sin embargo, Miku, que había entrado al campo en el 82, apareció para volver loca a la afición estableciendo el 3-2 en el minuto 90. El triunfo lo cerró Pedro León en el 95.

Tanto los goles de Dani Vega frente a la Real B como el de Miku contra el Nástic significaron puntos para los granas. No tuvo la misma suerte Arnau Ortiz, que se estrenaba como goleador este pasado domingo. El extremo, que apenas está jugando en este inicio de liga, aprovechó los pocos minutos que el dio Simón ante el Nástic. Entró en el 82 y marcó en el 93, pero su gol no sirvió de nada, porque el Real Murcia perdía por 3-1 después de un partido en el que había ofrecido muy mala imagen.