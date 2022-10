El Fútbol Club Cartagena consigue un valioso empate frente al Tenerife en un partido que estuvo dominado casi de principio a fin por los chicharreros, que tuvieron las mejores ocasiones y disfrutaron de la posesión del balón. Los albinegros se mostraron firmes en defensa en todo momento y Aarón Escandell hizo méritos para mantener la portería a cero. Tras una fase de fuerte dominio local, Carrión introdujo cambios con los que dio aire a su equipo y contuvo el marcador para cosechar el segundo empate de la temporada en la jornada intersemanal correspondiente a la décima fecha de LaLiga Smartbank.

El encuentro en tierras canarias comenzó con alta intensidad pero un ritmo muy bajo que no permitió a chicharreros ni cartageneros disgrutar de ocasiones de gol. El cuadro local fue el primero en intentarlo con dos jugadas rápidas, pero el orden se impuso y el Cartagena trató de dominar a través del balón con una posesión esteril. Solo Calero logró generar algo de peligro en solitario con varias internadas que finalizó con tiros desviados.

No consiguió el Cartagena hacer recular a un Tenerife que utilizó la presión alta como su mejor arma y comenzó a mostrarse más cómodo. Robó el Tenerife en campo contrario ante un Sangalli algo perdido y probó suerte por la izquierda con centros al área que contuvieron los centrales. No obstante, un balón largo de Juan Soriano casi se convierte en gol de no ser por la parada de Escandell: peinó Borja Garcés e Iván Romero ganó la espalda a Kiko Olivas, se plantó solo ante el meta, pero el valenciano sacó el potente tiro cubriendo su palo con una gran parada.

Empezó a asediar el cuadro local y Teto la volvió a tener pasada la primera media hora de juego disparando desviado un pase atrás dentro del área. En medio de un bombardeo de centros y saques de esquina de los que el Cartagena se defendió bien, Borja Garcés tuvo la más clara en segunda jugada, pero no consiguió impactar con la pelota dentro del área pequeña tras un centro de el exalbinegro José Ángel Jurado. Así se llegó al final de la primera parte y así comenzó la segunda, con dominio del conjunto dirigido por Luis Miguel Ramis.

El comienzo de los segundos 45 minutos fue una continuación de lo visto en el final de la primera mitad y la presión tinerfeña ahogó al Cartagena en su propio campo, aún así, fue el cuadro cartagenero el que tuvo la mejor ocasión de los primeros diez minutos. Jansson recibió un balón largo escorado a la izquierda y disparó a portería con la fortuna de que el rebote en un defensor quedó franca para Sadiku en el área pequeña. El delantero recortó al central y se dispuso a disparar solo ante Soriano, pero Nacho llegó para arrebatarle la ocasión en última instancia. Creció el Cartagena por medio de Isak Jansson y una nueva apertura a su banda se convirtió en un peligroso centro que Borja Valle dejó para Sadiku con el pecho. El albanés disparó mordido y convirtió su tiro en un pase filtrado para su asistente, que remató de volea para toparse con el palmeo de Soriano por encima del larguero.

Sin embargo, cuando mejor parecía estar el cuadro de Luis Carrión, respondió el Tenerife dominando la posesión y las ocasiones casi hasta el final del partido. Pasada la hora de partido se salvó el conjunto albinegro del gol en contra: perdió la pelota en medio campo el Cartagena e Iván Soriano montó la contra en conducción, abrió para Teto, que disparó contra Datkovic y obligó a Escandell a realizar una intervención de mérito. Tras esto, el balón cayó a Dauda sin oposición dentro del área, que lo envió al poste con el guardameta en el suelo para suerte del Cartagena.

El propio Iván Romero peinó un balón muy peligroso de cabeza tras centro de Dauda que se marchó cerca de la meta de Aarón en unos minutos en los que el conjunto de Carrión tuvo que achicar agua para deshacerse del dominio contrario. Fue por esa razón por la que el técnico albinegro introdujo cambios con la intención de cambiar el rumbo del partido introduciendo a Ortuño, Musto y Jairo por Sadiku, Sangalli y Borja Valle, con los que controló las llegadas chicharreras hasta el final del partido.

Incluso consiguió el Cartagena batir la meta de Juan Soriano a ocho minutos del final por medio de Musto, sin embargo, su remate de cabeza a la falta de Pablo De Blasis fue invalidado por claro fuera de juego. Escandell volvió a aparecer en el minuto 93 para detener un tiro de Nacho y salvar los muebles y así llegó el final de partido en el Heliodoro con el que el Cartagena suma un buen punto en su segundo empate del curso.