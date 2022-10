El Fútbol Club Cartagena ha viajado hasta las islas Canarias para medirse esta tarde al CD Tenerife (18.30, LaLiga Smartbank TV) en el estadio Heliodoro Rodríguez López. El encuentro correspondiente a la décima jornada del campeonato liguero es el primero de la temporada que se disputa entre semana y, por tanto, los equipos tendrán que tener en cuenta la fatiga de afrontar una semana con tres partidos. Sumado a ello, ambos conjuntos tienen entre algodones a varios futbolistas, por lo que el reparto de minutos se puede convertir en un aspecto central del choque. Azulones y albinegros se ven las caras con la misma intención: volver a la senda de la victoria a costa de su rival.

Tanto cartageneros como tinerfeños llegan al encuentro sin lograr los tres puntos en la última jornada. El FC Cartagena vio cortada su racha de cuatro encuentros sin perder con su tercera derrota del curso, frente al Leganés en el Cartagonova por 1 a 2. El partido, además, truncó al Cartagena la posibilidad de colocarse líder de la categoría en solitario de Segunda, algo que no ocurre desde noviembre de 2009. Aún así, el equipo albinegro se mantiene en tercera posición con 16 puntos, uno por debajo de Las Palmas y dos por detrás del Alavés en un arranque liguero que lo ha convertido en el equipo revelación de la temporada.

El Tenerife, por su parte, no consigue los tres puntos desde hace cuatro jornadas, cuando ganó al Málaga por 3 a 1. Los últimos tres partidos los ha empatado el cuadro entrenado por Luis Miguel Ramis contra la Ponferradina -2 a 2-, el Sporting -1 a 1- y el Albacete -1 a 1-, logrando solo tres puntos de los últimos nueve posibles. Es por ello que los chicharreros buscan un golpe de efecto ante el Cartagena que cambie su dinámica y los devuelva a la zona de play off, objetivo por el que pelean teniendo en cuenta su última campaña, en la que disputaron la promoción de ascenso perdiendo en la final frente al Girona.

Precisamente esa circunstancia es la que el entrenador cartagenerista, Luis Carrión, achaca al irregular inicio del Tenerife. «Ha tenido el ‘handicap’ de terminar la pasada temporada muy tarde y empezó lo antes posible», mencionó en la rueda de prensa previa al choque. No obstante, es consciente el catalán del potencial del cuadro canario a pesar de su puntuación y su situación en la tabla. «Han hecho un buen fútbol aunque les ha costado encontrar portería y han tenido algunos errores en salida que les ha pesado, pero es un equipo complicado que va a meter centros, intensidad, gente por dentro y laterales altos, por lo que será un partido difícil», afirmó.

El potencial ofensivo del Tenerife se ha visto mermado por las lesiones de Álex Corredera y de Samuel Shashoua además de los dos exalbinegros Elady Zorrilla y Mohammed Dauda. Estos dos últimos podrían reaparecer contra el Cartagena, ya que se encuentran en el tramo final de su recuperación, pero su aparición en el once está casi descartada. En clave albinegra, las bajas también condicionan el partido, ya que Tejera y Ferreiro no han viajado con el grupo mientras que Isak, Franchu, Ortuño y Jaime siguen recuperando tono físico. No obstante, recupera Luis Carrión a Datkovic tras la sanción por cinco amarillas y a Jairo después de no jugar contra el Leganés.

La posible alineación

Contando con todo ello, el Cartagena podría formar con Aarón Escandell en portería y volver a su defensa habitual con Calero por la derecha, Alcalá y Kiko Olivas en el centro y Datkovic en la izquierda. En el centro del campo, Mikel Rico y Musto pueden repetir en el doble pivote y está previsto que Borja Valle vuelva a la derecha si Jairo puede iniciar en la izquierda. Por detrás del punta, De Blasis es indiscutible y Carrión deberá elegir entre Sadiku y Ortuño si el yeclano se encuentra en perfectas condiciones tras su lesión. Ramis, por su lado, podría formar con Juan Soriano bajo palos; Mellot, Ruiz, León y Martínez en línea de cuatro; Appiah, Alonso, Sanz y Rubio en el centro del campo; y Enric junto a Romero en la punta del ataque.