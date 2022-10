Las bajas ponen a prueba al FC Cartagena

El Fútbol Club Cartagena empezó de la peor forma posible una semana de tres partidos. Minutos antes de enfrentarse al Leganés el pasado domingo, los albinegros sumaron a Jairo Izquierdo a su lista de bajas en la que ya figuraban Ferreiro y Tejera por lesión y Toni Datkovic por sanción. Además, el frente de ataque cuenta con hasta cuatro futbolistas fuera de ritmo de competición como son Isak Jansson, Franchu y Ortuño tras regresar de sus lesiones y Jaime Romero, debido a su inactividad. Todo ello desembocó en un once de circunstancias para el encuentro frente al cuadro madrileño que terminó con derrota y con algunas conclusiones para Luis Carrión de cara a los siguientes partidos de mañana y el próximo domingo.

Había encontrado el conjunto albinegro una estabilidad envidiable y un momento de forma espectacular que se mantenía ya durante un mes. Albacete, Levante, Alavés y Real Oviedo sufrieron a un Cartagena inspirado, sólido y con las ideas claras en busca de la victoria y solo los vitorianos pudieron hacerle frente con un empate. No obstante, las circunstancias han ido haciendo mella en el equilibrio del equipo hasta romperlo cuatro partidos después. Luis Carrión se vio obligado a modificar ambas bandas, tanto en defensa como en ataque, restando inevitablemente potencial a una de las principales armas del Cartagena.

La sanción de Toni Datkovic por cinco amarillas -el primer futbolista de la categoría en llegar a la suspensión- trastocó los planes del entrenador desde la semana anterior y, con muchos días para pensar una solución, Carrión afirmó en la previa del partido que tendría «la posibilidad de ver a alguien que no jugó», dando pistas de su decisión. «Yo personalmente tengo muchas ganas de verlo, aunque no voy a desvelar demasiado», añadió el preparador en una declaración que puede referirse a lo que más tarde se vio sobre el campo.

La decisión de saltar de inicio con Iván Calero en el lateral izquierdo y Julián Delmás en el carril derecho siempre ha sido una posibilidad debido a la polivalencia de Calero por ambas bandas. Con Datkovic fuera de la ecuación y atendiendo al buen rendimiento del madrileño, el partido contra el Leganés era el escenario perfecto para la prueba de fuego. Las molestias que dejaron fuera a Jairo terminaron por convencer a Carrión del cambio, que pudo estar premeditado desde hacía tiempo. No obstante, la pérdida del tinerfeño en un momento ideal también repercutió sobre el ataque, ya que el tinerfeño estaba actuando como extremo.

Fue ahí donde Luis Carrión tiró de improvisación. Con Isak, Franchu, Ortuño y Jaime fuera de forma, el técnico modificó la posición de Borja Valle a la izquierda para suplir a Jairo e introdujo a Arribas en el lugar que Valle dejó libre, algo que no terminó de funcionar. Borja Valle sí cumplió con las expectativas, generando el poco peligro albinegro de la primera mitad y haciendo el gol que ponía por delante a su equipo gracias a su capacidad para jugar por dentro. Sin embargo, Arribas no estuvo del todo acertado debido, quizás, a su poca participación en el tramo inicial de liga. El de Getafe no completó ningún tiro a portería ni fuera, completó 1 centro de 3 que intentó, solo ganó 1 duelo de 6 y perdió 10 veces la posesión.

Con las cuatro posiciones de banda alteradas, el centro del campo también sufrió al no encontrar soluciones en la posesión y salida de pelota, otro de los puntos fuertes de este equipo. Mikel Rico y Musto incurrieron en errores impropios de su calidad, lo que provocó el desequilibrio del cuadro albinegro.

No empezó bien la serie de tres partidos en ocho días el Cartagena, aunque la previsión es buena para los dos siguientes compromisos, ya que Datkovic podrá volver con el equipo y el frente de ataque tendrá algunos días más de rodaje para aportar ofensivamente. Con la vuelta casi segura a la línea de cuatro habitual, el conjunto cartagenero tiene mucho ganado ante Tenerife e Ibiza.

Luis Carrión: "El Tenerife es un equipo complicado y muy intenso"

Luis Carrión ofreció en rueda de prensa sus sensaciones de cara al partido de mañana miércoles frente al Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López. Según el técnico, la plantilla «no debería estar mal» después del esfuerzo del domingo e incluso Jairo Izquierdo, que no estuvo ante el Leganés por molestias, podría llegar en buenas condiciones al encuentro. «Creemos que puede llegar a mañana. Viajará con el equipo, entrenará allí y veremos cómo está», afirmó.

En un clima de crispación por la decisión de Caparrós Hernández que privó al Cartagena de llevarse un punto frente al Leganés, el Comité Técnico de Árbitros ha designado para el partido del miércoles a Quintero González, colegiado de amargo recuerdo para el equipo por su episodio del pasado año en el que, según Carrión, espetó «os jodéis» a los jugadores albinegros tras una decisión desfavorable.

«Lo que pasó el año pasado es que Quintero González no quiso hablar conmigo y desde entonces no hablo con ningún árbitro después de los partidos porque no se puede. Intentaré ayudarle, por supuesto. Ojalá le salgan las cosas bien porque será bueno para el espectador, para él, para nosotros y para el Tenerife», ha deseado el entrenador.

Respecto al Tenerife, el de Barcelona cree que «ha tenido el ‘handicap’ de terminar la pasada temporada muy tarde y bastantes bajas en el inicio de temporada», como la de los exalbinegros Dauda y Elady. Aún así, Carrión es consciente del potencial de los chicharreros.

«Han hecho un buen fútbol aunque les ha costado encontrar portería y han tenido algunos errores en salida que les ha pesado, pero es un equipo complicado, intenso, que va a meter centros, gente por dentro y laterales altos, por lo que será un partido difícil», explicó el preparador a dos días de medirse al cuadro tinerfeño.