Vértigo con el liderato a tiro

El Fútbol Club Cartagena volvió a casa para disfrutar con los suyos de un partido que entrañaba una oportunidad única: ponerse líder en solitario de LaLiga Smartbank. No obstante, la tarde de fiesta se torció hasta acabar en bronca. Por cosas del fútbol, el equipo con la peor racha venció al conjunto en mejor forma del campeonato y, también por cosas del fútbol, el Cartagena se fue de vacío este domingo de su estadio.

Los cartageneros no pudieron superar a los madrileños a pesar del gol de Borja Valle y cedieron la remontada a manos de Omeruo y Juan Muñoz. Sin embargo, parte de culpa la tuvo Caparrós Hernández, colegiado del encuentro, que decretó fuera de juego posicional de Pablo De Blasis en la jugada que daba el empate a los locales. Una acción que ni las imágenes posteriores pudieron aclarar, pero que deja al Cartagena con mal sabor de boca en un día que podía haber quedado marcado en la historia.

El encuentro entre albinegros y pepineros comenzó con dos acercamientos tempraneros. Juan Muñoz protagonizó el primer remate a portería que murió en las manos de Aarón Escandell y Borja Valle cabeceó un centro de Arribas que terminó de la misma manera. En el tramo inicial de partido, los locales tuvieron más posesión de balón e intentaron pisar campo contrario, pero no se lo puso fácil el Leganés. Valle, muy activo durante todo el partido, finalizó una gran combinación con un disparo desviado.

Tras unos minutos accidentados, las tornas cambiaron al pasar el primer cuarto de hora de juego. El Leganés se empezó a sentir cada vez más cómodo sobre el campo y empezó a crecer a través de la presión en la medular que fue adelantando con el paso de los minutos. El ilorcitano Josema sirvió un pase raso al corazón del área albinegra que la zaga no consiguió despejar y que ni Juan Muñoz ni Arnáiz pudieron rematar y Calero respondió con otro disparo lejano que se fue alto.

La precisión en el último tercio del campo seguía sin aparecer, dejando a medio buenas jugadas albinegras, como una en la que De Blasis picó la pelota por encima de la defensa para un Arribas que no llegó por centímetros. También le faltó ese punto al Leganés y Juan Muñoz vio como Alcalá le tapaba una buena opción de remate llegando en última instancia.

El ritmo lento del partido no sentó bien al Cartagena, que fue cediendo terreno a su rival y comenzó a llegar tarde a los duelos propiciando las tarjetas para Musto y Alcalá. En ese contexto, los minutos finales de la primera mitad fueron de dominio pepinero. A tres minutos del descanso tuvo el Leganés la oportunidad de adelantarse en el marcador. Shibasaki robó la pelota cerca del área, producto de una buena presión colectiva, y dejó el balón para Juan Muñoz, que se plantó solo ante Escandell. El guardameta valenciano salvó a los suyos con un paradón de reflejos al tiro cruzado del sevillano.

Así llegó el partido al descanso y, en la reanudación, llegó toda la suerte de cara a portería que no había existido en la primera parte. El Cartagena salió con un punto más de intensidad y Julián Delmás puso la primera oportunidad desde la derecha con un centro al que Sadiku no llegó por poco. En la siguiente oportunidad fue el propio Delmás el que generó la jugada del gol que abrió la lata: recibió en banda, se asoció atrás con De Blasis y se desmarcó hasta la línea de fondo, donde controló el balón bombeado del argentino y sirvió un centro tenso para que Borja Valle remachase en el primer palo para poner el 1 a 0 en el minuto 55.

Cuando el partido parecía encaminarse hacia la victoria albinegra llegó el inesperado empate del Leganés tras una jugada a balón parado. Repelió la defensa cartagenera un balón aéreo, pero en la segunda jugada, Josema centró a Omeruo que remató con la testa al palo largo haciendo imposible la parada de Aarón. Con el empate de nuevo en el marcador, Luis Carrión dio descanso a Musto -con amarilla- y Arribas e introdujo a Sangalli e Isak Jansson para dar aire fresco a los suyos. Con ellos continuó el equipo algo mejor que el Leganés e incluso Isak sirvió un centro perfecto a la cabeza de Borja Valle que el extremo envió por encima del larguero en una buena ocasión para hacer el segundo. Se abonó el Cartagena a los centros laterales y Delmás le puso dos seguidos a Sadiku, sin éxito.

Bajo el dominio albinegro llegó una jugada aislada que lo cambió todo. Una conducción en solitario de Nyom por la derecha terminó con un centro fuerte al segundo palo donde esperaba Juan Muñoz libre de marca para poner al conjunto madrileño por delante para sorpresa del Cartagonova. Sin generar demasiado, los pepineros tenían el encuentro en su mano cambiando por completo los ánimos de ambos equipos. Con veinte minutos por delante, los locales probaron con la entrada Jaime Romero y Ortuño, que provocó más presencia en campo contrario, pero no terminó de generar jugadas claras.

Tras varios minutos en los que el Leganés tiró de oficio con las pérdidas de tiempo, el Cartagena consiguió asediar a su rival y, en la última jugada del partido llegó la polémica que deja sin liderato a los cartageneros. Aarón Escandell, a la desesperada, peleó por alto un saque de esquina con Asier Riesgo, el balón llegó a Sadiku, que la bajó de cabeza en dirección a De Blasis y el argentino forcejeó con Nyom una pelota que el central envió contra su propia portería y que Alfredo Ortuño remató sobre la línea de gol. La infracción del Cartagena se produjo en el pase de Sadiku hacia De Blasis, en posición antirreglamentaria por la posición más adelantada que el guardameta contrario tras su salida. Aunque el capitán albinegro no envió el pase a Ortuño, su intención condicionó a Nyom, por lo que se señaló el fuera de juego posicional.

No hubo tiempo para más y el Cartagena se quedó con un sabor agridulce por dos motivos. Primero, por no aprovechar la oportunidad de colocarse líder en solitario y segundo, por la decisión del colegiado que determinó el resultado final del partido. De esa forma, los pepineros logran sus primeros puntos fuera de casa y abandonan el farolillo rojo, aunque no salen del descenso. Los albinegros, por su parte, se quedan como estaban, con 16 puntos, y continúan una semana más en zona de play off de ascenso.

El entrenador albinegro, Luis Carrión, ofreció en la rueda de prensa posterior al encuentro sus sensaciones al término de los noventa minutos que terminaron con derrota para su equipo. El catalán admitió los errores de los suyos y las virtudes del contrario y analizó fríamente el encuentro. "No hemos estado demasiado bien en la primera parte y nos ha costado encontrar espacios dentro por su acumulación de gente atrás. Ha sido un partido igualado en el que no hemos estado especialmente finos, por lo que nos ha costado entrar", afirmó. "En la segunda hemos encontrado el gol después de mejorar pero nos empatan en una acción tonta. Hemos reaccionado bien con la ocasión de Borja y situaciones ofensivas bien elaboradas, pero en una contra nos marcan el segundo", añadió el técnico.

Sobre la jugada decisiva del último minuto, Carrión piensa que se ha convertido "en una moneda al aire". Luis mostró su inconformidad con las normas que rigen la actuación arbitral y fue crítico. "Yo tengo lío al igual que todo el mundo porque creo que depende de la intencionalidad. Sería más fácil eliminar eso y quitar un problema a los árbitros, pero tengo la sensación de que Nyom quiere despejar hacia atrás. Igual estoy equivocado, pero estamos haciendo que un día le caiga a uno y otro día a otro", manifestó.

Sobre el rival, Carrión apuntó su buen hacer defensivo a la vez que reiteró su poca mordiente en ataque. "El Leganés ha hecho un buen partido, lento de ritmo esperando para salir a la contra y atrayendo un poco sin generar demasiado peligro. Ha tenido mérito porque nos han defendido bien. Hemos tenido acercamientos, pero no hemos estado finos", expresó.

Por último, Luis tuvo unas palabras sobre Ortuño, Isak, Franchu y Jaime Romero, que entraron de refresco y que se mostraron algo faltos de ritmo por sus lesiones y falta de minutos. "No están al cien por cien. Ortuño hace dos días que entrena, Jaime lleva tiempo parado y Franchu e Isak van poco a poco. La gente que ha salido ha estado bien", concluyó.