El alero dominicano Sadiel Rojas, capitán del UCAM Murcia Club Baloncesto, ha admitido que está encantado con "jugar cada pocos días y en distintos países", lo cual hará esta temporada al estar el equipo grana inmerso en la Liga Endesa y también en la Liga de Campeones FIBA, y ha comentado también que "la defensa y el rebote son claves para vencer".

Rojas ha hecho esas declaraciones en una rueda de prensa que ha comenzado hablando del encuentro perdido este domingo por 82-89 en el Palacio de los Palacio de los Deportes ante un recién ascendido como el Covirán Granada.

"Es un partido que teníamos que ganar y todos lo sabíamos, pero no lo hicimos. Debemos seguir trabajando para mejorar, no alarmarnos, ser positivos y adaptar a los nuevos a los sistemas de Sito Alonso", ha afirmado al tiempo que ha puesto el foco para elevar las prestaciones en cuestiones que tienen que ver, sobre todo, con el esfuerzo: "La defensa y el rebote son claves para vencer".

En ese choque se estrenó el alero en la Liga Endesa 2022/2023 tras haber cumplido una sanción de dos encuentros que arrastraba desde la pasada campaña, aunque ya había participado en el partido de la Liga de Campeones FIBA ganado el martes por 75-72 ante el Tofas Bursa turco.

Este miércoles tocará visitar al Falco KC Szombathely húngaro en la segunda jornada de esa misma competición europea y Rojas ya piensa en ese choque y también en el liguero del domingo en la cancha del Valencia Basket.

"Estoy listo para luchar en Hungría primero y luego en Valencia, donde muchas veces hemos ganado, aunque es un rival de Euroliga. Eso, no obstante, nos debe dar igual y de la misma manera que perdimos frente a un rival que la pasada campaña estaba en la Liga LEB Oro podemos superar a uno del potencial del Valencia Basket luchando juntos los 40 minutos", ha comentado aludiendo a esos dos compromisos.

En el cuadro taronja milita James Webb, quien fue del UCAM CB la pasada temporada y sobre el que también ha hablado el capitán universitario. "Es muy amigo mío, pero el domingo jugaré contra él como si no lo conociera", ha dicho.

El cuadro de Sito Alonso tiene un calendario muy apretado por alternar la Liga y la Liga de Campeones FIBA. "Me gusta jugar cada pocos días y en distintos países, aunque tengamos menos tiempo para preparar los partidos", ha señalado el jugador nacido hace 33 años en la ciudad estadounidense de Wichita, aunque de nacionalidad dominicana y que cumple su novena campaña consecutiva en la capital del Segura.

Consultado por su ausencia en los duelos ante el Casademont Zaragoza, con victoria por 64-81, y frente al Río Breogán de Lugo, con derrota por 70-84, ha declarado lo siguiente: "No me quiero perder ningún partido y fue difícil no estar en las dos primeras jornadas de la Liga, pero eso pasa y lo ha hecho rápidamente y ya estoy listo para ayudar al equipo desde dentro".

Por otra parte, se ha referido a la ausencia del alero estadounidense James Anderson para entre cuatro y seis semanas por lesión.

"La de James es una baja importante pues es uno de los fichajes del verano y ha venido para ser titular. Es buen jugador y buena persona que ha tenido mala suerte con esta lesión, pero debemos centrarnos en los que estamos disponibles y estamos muy unidos en esta plantilla, que es buena", ha señalado.