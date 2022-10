El entrenador albinegro, Luis Carrión, ha ofrecido una rueda de prensa previa al encuentro del próximo miércoles en Tenerife, donde su equipo disputa la décima jornada de liga tan solo tres días después del último compromiso. Según el técnico, la plantilla "no debería estar mal" después del esfuerzo del domingo e incluso Jairo Izquierdo, que no estuvo ante el Leganés por molestias, podría llegar en buenas condiciones al encuentro. "Creemos que puede llegar a mañana. Viajará con el equipo, entrenará allí y veremos cómo está", ha afirmado.

En un clima de crispación por la decisión de Caparrós Hernández que privó al Cartagena de llevarse un punto frente al Leganés, el Comité Técnico de Árbitros ha designado para el partido del miércoles a Quintero González, colegiado de amargo recuerdo para el equipo por su episodio del pasado año en el que, según Carrión, espetó "os jodéis" a los jugadores albinegros tras una decisión desfavorable. "Lo que pasó el año pasado es que Quintero González no quiso hablar conmigo y desde entonces no hablo con ningún árbitro después de los partidos porque no se puede. Intentaré ayudarle, por supuesto. Ojalá le salgan las cosas bien porque será bueno para el espectador, para él, para nosotros y para el Tenerife", ha deseado el entrenador.

Carrión no cree en conspiraciones contra el Cartagena, aunque critica la falta de transparencia del Comité. "Quiero pensar que es porque le toca hacer ese partido. Ellos toman las decisiones de forma cerrada y no podemos saber nada de lo que pasa ahí dentro y hay que respetarlo. Me gustaría que fuera todo un poco más abierto porque ellos también son damnificados", ha asegurado.

Respecto al Tenerife, el de Barcelona cree que "ha tenido el 'handicap' de terminar la pasada temporada muy tarde y bastantes bajas en el inicio de temporada", como la de los exalbinegros Dauda y Elady. Aún así, Carrión es consciente del potencial de los chicharreros. "Han hecho un buen fútbol aunque les ha costado encontrar portería y han tenido algunos errores en salida que les ha pesado, pero es un equipo complicado que va a meter centros, intensidad, gente por dentro y laterales altos, por lo que será un partido difícil", ha explicado Luis Carrión.

José Ángel Jurado es otro de los exalbinegros que milita en el cuadro tinerfeño junto a Dauda y Elady -seguramente, el único que jugará- y Carrión ha expresado su cariño hacia los tres. "Son buena gente. A Dauda le tengo un cariño especial por todo lo que nos dio. Los otros dos vivieron con nosotros situaciones difíciles como la de salvarnos, que fueron seis meses duros y estuvieron con el equipo a muerte. Espero que les vaya de maravilla a partir del jueves", ha concluido Luis Carrión.