No arranca el nuevo proyecto del UCAM Murcia en Segunda Federación. Y es que, los universitarios han vuelto a sumar otro decepcionante partido en casa ante el Utrera (0-0) que les aleja un poco más del grupo de cabeza. Fue el UCAM Murcia de más a menos y tuvo ocasiones para hacer gol, pero el desacierto y la falta de creatividad en tres cuartos de campo impidieron que se rompiera el empate inicial. También tuvo sus ocasiones un Utrera que, con muchas menos alternativas, hizo su partido para robarle un partido a un UCAM que debe dar mucho más para instalarse donde, por plantilla y presupuesto, pertenece.

Los universitarios tenían una gran oportunidad de dar un volantazo a su mal inicio de la temporada, donde habían conseguido antes de este encuentro tan solo una victoria de cinco, lo que le costó el puesto a Molo.

Jugaban en casa y ante un rival teóricamente muy inferior, aunque venía de ganar en su anterior partido. Nuevo entrenador, jugando en el BeSoccer La Condomina y ante un rival, supuestamente, de nivel inferior. Todo era un cóctel para que la etapa de Jorge Romero empezara con el pie derecho.

Para su estreno, el técnico decidió no innovar en exceso. De hecho, sacó una alineación muy reconocible y siguiendo la línea de las de Molo. En portería se mantuvo Pau Torres; Migue Marín, Fran Lara, Diego Jiménez y Javi Pérez formaron la línea de cuatro atrás; Vicente Romero, Yasser y Manu Ramírez, en la medular; Alfredo Gutiérrez y José Fran en bandas; en punta, el elegido fue Chuma.

Cuajó el UCAM Murcia una primera parte que fue de más a menos. Presionó muy bien al inicio e incomodó al Utrera en todas las líneas. Se hizo con el centro del campo y la pelota no le duraba apenas al conjunto visitante. Además, esa presión fue acompañada de posesiones largas y con sentido, aunque es cierto que la circulación fue algo lenta, lo que provocó que no desarmara en exceso la zaga utrerana.

Aún así, los de Jorge Romero gozaron de varias llegadas en la primera parte que pudieron acabar en gol. La más clara fue de Javi Pérez, que aprovechó un buen pase filtrado de Alfredo Gutiérrez por la banda derecha. Se quedó solo delante de Ayala, pero el disparo pegó en la base interna del palo y se paseó por el área con suspense.

También tuvo otra ocasión Manu Ramírez, que aprovechó un pase dentro del área de Chuma. Se deshizo el centrocampista del defensor con un gran control orientado, pero se le quedó la pelota excesivamente larga y llegó a rematar muy forzado. Tapó muy bien Ayala, que hizo una primera parte de mérito.

Fueron las dos ocasiones más claras por parte del UCAM Murcia, que se relajó en los últimos quince minutos del primer tiempo, dando más protagonismo a un Utrera que intentaba generar con la pelota, pero que iba a chispazos insuficientes para desarmar la jerarquía de Diego Jiménez y Fran Lara. Estuvieron los dos centrales muy tranquilos en los primeros cuarenta y cinco minutos.

Mismo guion tras la reanudación

No cambió demasiado el partido tras el descanso. El UCAM Murcia seguía siendo más dominante con balón, pero no tenía la chispa suficiente como para hacer gol. Le costaba demasiado llegar con ventaja a zonas de peligro.

En los primeros quince minutos, los universitarios dieron un paso atrás, plantándose unos metros más retrasados. Aún así, tuvo un par de acercamientos con peligro que se quedaron en nada. Tiene este equipo serios problemas para crear y generar en tres cuartos. Y eso que se fichó mucha calidad en esa posición. Manu Ramírez, hasta el momento de ser sustituido, tuvo muy poca presencia en el partido. El que más se atrevió fue de nuevo Alfredo Gutiérrez. Corrió, asistió… y también se equivocó. No estuvo muy fino en la toma de decisiones finales el extremo, aunque no se le puede achacar que no lo intentara.

En esa calma aparentemente controlada por el UCAM Murcia, llegó la ocasión más clara para el Utrera, pero estuvo muy atento Pau Torres tapando todos los huecos de la portería. Se encontró con un balón suelto Diego, que acababa de salir del banquillo, y el tiro lo repelió el arquero local con mucha seguridad. Le vio las orejas al lobo el UCAM.

Decidió remover el avispero Jorge Romero, metiendo al campo a Salazar, Diego Iglesias, Chumbi, Sergio Cortés e Isra Cano. En apenas 10 minutos, agotó los cinco cambios viendo que su equipo no daba un salto más.

De hecho, fue en el minuto 80 cuando el Utrera pudo ponerse por delante en el marcador con un disparo potentísimo de Chapi que Torres envió a córner. Segundo aviso del Utrera. Sin embargo, en el contraataque de ese mismo córner, tuvo el UCAM Murcia la más clara de la segunda parte. Salió disparado Salazar desde su propia área y asistió a Isra Cano, que regateó al portero en el borde del área. Solo quedaba definir la gran jugada, pero Edu Oriol se cruzó en la trayectoria del balón y salvó el gol cuando todo el mundo lo estaba celebrando.

Iba a ser la última gran oportunidad del partido, pues en los minutos finales, el UCAM Murcia no iba a tener más ocasiones de peligro claro. Lo intentó, con mucho desorden, pero el Utrera aguantó el tipo hasta el pitido final. No comienza con buen pie la etapa de Jorge Romero en el banquillo universitario. Muchas similitudes con las sensaciones que mostraba con Molo en el banquillo. Y, por supuesto, un rendimiento insuficiente para un equipo que opta al ascenso directo y que solo ha ganado un partido de los seis disputados hasta el momento. Las jornadas siguen pasando y el UCAM Murcia todavía tiene mucho por mejorar si quiere lograr el objetivo.