No ha empezado de la manera ni mucho menos esperada la temporada para el UCAM Murcia. Y es que tan solo cinco jornadas han sobrado para dar por finalizada la etapa de Molo en el banquillo por los pésimos resultados logrados en el arranque liguero. Una victoria, dos empates y dos derrotas han sido los números del extrenador universitario, que con su salida abre la puerta a Jorge Romero, que toma las riendas del UCAM Murcia y que se estrena este domingo (17.00, Popular TV) ante el Utrera.

El objetivo prioritario de los universitarios es obtener el ascenso a Primera RFEF por la vía rápida, consiguiendo la primera plaza del grupo, pero los resultados y las sensaciones no se ven acompañados de esas exigencias. Una situación que ha provocado una medida que el tiempo dirá si es precipitada o no, pero no es muy usual.

Tiene el UCAM Murcia un partido muy importante, tanto para ir recortando distancias en la clasificación como para ganar confianza de cara al futuro con Jorge Romero. Es un encuentro propicio para que los universitarios empiecen a despegar en la tabla, ante un rival teóricamente inferior y en La Condomina, donde han conseguido su único triunfo de la temporada hasta el momento. Sin embargo, no será tarea fácil, pues el Utrera venció la semana pasada al Recreativo Granda (3-1) y llegan en un buen momento. Ese triunfo supuso el primero de la temporada para los andaluces.

El once del UCAM Murcia para este partido es una incógnita, pues Jorge Romero admitió en la previa no tener nada claro y aunque dijo "tener una idea", lo más probable es que realice cambios en un equipo construido para dar un nivel mucho más alto.