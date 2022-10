Tras la marcha de varias piezas claves y la incorporación de ocho nuevos jugadores, se antojaba un comienzo de temporada difícil para un UCAM Murcia que ha ido sacando resultados con oficio. De hecho, ha ganado dos de los tres encuentros que ha disputado entre liga y Champions League y hoy tiene una buena oportunidad para sumar la tercera victoria de forma consecutiva ante el Granada (12.30, Movistar Deportes 3) en el Palacio de los Deportes.

No ha mostrado el conjunto de Sito Alonso todavía la versión letal que le hizo triunfar el curso pasado, aunque es una situación que se esperaba después de tanto cambio en la plantilla y con una pretemporada que se quedó corta para terminar de engrasar la maquinaria. Pero, a pesar de ello, el UCAM Murcia ha tirado de orgullo y de experiencia para conseguir un meritorio triunfo en Zaragoza, con una gran actuación coral, y sacar otra victoria en el regreso a la Champions League ante el Bursa con mucho sufrimiento.

Se enfrenta al Covirán Granada, recién ascendido a la ACB, con la intención de conseguir la segunda victoria en la liga. No será fácil, pues el equipo andaluz hizo un gran esfuerzo en el mercado para confeccionar una plantilla de mucha calidad, con nombres propios como Álex Renfroe, Pere Tomàs, Luke Maye, Thomas Bropleh o Cristiano Felicio.

Aunque parte con cierto favoritismo el UCAM Murcia para alzarse con la victoria, no tendrá un partido fácil ante el Granada, que ha comenzado la temporada con una victoria y una derrota. El triunfo conseguido por los andaluces fue precisamente fuera de casa en la jornada inicial, donde sorprendieron al Fuenlabrada (81-83). También fueron competitivos en su derrota, cayendo por solo tres puntos contra el Manresa (84-87).

El UCAM Murcia, para este encuentro, no podrá contar con James Anderson, que se perderá un mes y medio de competición por una lesión en el gemelo. Será una baja sensible la del estadounidense, pues venía con cartel de referente a pesar de no haber empezado el curso de la mejor manera. Por su parte, el Granada viajará sin Dejan Todorovic, que sigue recuperándose de su lesión en el menisco.

El cuadro granadino, un rival con mucho que ganar y poco que perder

El Fundación Club Baloncesto Granada se ha estrenado esta temporada en la Liga Endesa con el objetivo de lograr la permanencia tras un meteórico periplo que le ha llevado en una década de vida desde categoría provincial hasta la máxima división nacional. El Covirán Granada, campeón la pasada campaña de la LEB Oro, se presenta en la máxima categoría con un proyecto singular y el presupuesto más bajo de todos los equipos participantes, por lo que lograr la permanencia en su principal, y casi único, objetivo. La singularidad del club radica en una estructura que es local prácticamente al cien por cien y cuya cabeza visible es el técnico Pablo Pin, que podrá estrenarse en la Liga Endesa tras haber sido el primer y único entrenador que ha tenido el equipo desde su fundación. Para lograr la complicada meta de la permanencia, el cuadro granadino ha mantenido a la mayor parte de los jugadores que formaban parte de la plantilla de la pasada campaña, con jugadores experimentados en la categoría como el alero Pere Tomás o el pívot senegalés Petit Niang. El Covirán Granada se ha reforzado con cuatro jugadores, todos ellos extranjeros pero con experiencia en Europa, que están llamados a ser las piedras angulares que den al plantel el salto de calidad necesario en la Liga Endesa: Renfroe, Maye y Felicio. Los granadinos ya conocen la fórmula del éxito, la que en un periodo muy corto de tiempo, le ha llevado a la máxima categoría del baloncesto nacional.