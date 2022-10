El UCAM Murcia CB ha caído por segunda vez en el Palacio de los Deportes en el arranque de la Liga Endesa. Lo hizo en la jornada inaugural ante el Río Breogán y ante el Covirán Granada no ha podido confirmar de que ese primer encuentro se trató de un accidente (82-89). Y es que el conjunto andaluz, recién ascendido a la ACB, puso en demasiados apuros durante los cuarenta minutos a los de Sito Alonso, sobre todo con un juego interior que no supo neutralizar y que acabó anotando 40 puntos en la pintura universitaria liderado por Cristiano Felicio (22 puntos y 8 rebotes). El equipo murciano fue a remolque en el marcador durante buena parte del encuentro y no supo dar la estocada definitiva en ningún momento a su rival tras colocarse a tan solo un punto de diferencia (73-74) a cinco minutos del final. Nemanja Radovic, con 20 puntos, fue el máximo anotador de un UCAM que también perdió la lucha en el rebote (42 por 49 capturas) y que también encontró a McFadden como vía de acierto en varias fases del choque (16 puntos).

Primer cuarto David Jelínek cubrió la baja de James Anderson en el quinteto inicial de un UCAM Murcia que se mostró más preciso en ataque que en los otros dos encuentros durante el tramo inicial (5-5). El alero y Radovic lideraron la parcela ofensiva para los de Sito Alonso, aunque el Covirán Granada respondió con Felicio y Renfroe (9-9). Cada ventaja que conseguían los de Sito Alonso era recortada por su rival, y el cuadro andaluz pasó a dominar el marcador con el 11-16 tras atrapar un rebote ofensivo. El entrenador madrileño, tras otro triple de Jelínek, movió el banquillo con la entrada de Rojas, Bellas y Diop, aunque fue entonces cuando Niang sacó petróleo en la zona universitaria para tomar una ventaja de seis puntos y obligar a Sito Alonso a parar el encuentro a falta de un minuto (17-23). Lluis Costa hizo aún más daño tras perder la posesión el UCAM, aunque McFadden logró minimizar daños (19-25).

Segundo cuarto Un triple de McFadden abrió un segundo cuarto en el que el UCAM debía mejorar en defensa, pero Niang seguía haciendo daño por dentro. El escolta, de nuevo, apagó las primeras dudas del Palacio con un segundo triple y Diop logró sacar dos tiros libres tras varios rebotes ofensivos para recortar e iniciar la reacción (27-31). El Covirán Granada castigaba cada fallo del equipo murciano, por lo que fue capaz de conservar la distancia durante este tiempo. Sito Alonso dio entrada a Trice y Sakho para cambiar la dinámica, y el pívot fue decisivo en este tramo del partido junto a la buena lectura y defensa de McFadden a cuatro minutos del descanso (31-33). Sin embargo, cuando parecía que el equipo murciano podía engancharse al partido, un triple de Renfroe tras un saque rápido de fondo, volvía a mermar a los locales (33-38). Una buena canasta de Trice prendió la chispa en el Palacio para un UCAM que desaprovechó dos contragolpes que le hubieran acercado todavía más y que acabaron con el Granada en el tiro libre. La herida se hizo más grande en el último minuto de partido, cuando Felicio recibió solo bajo el aro tras otro saque de fondo y un triple de Costa sobre la bocina colocó el 40-47 al descanso.



Tercer cuarto En el primer minuto de la segunda parte el guion no cambió demasiado. El UCAM trataba de recortar, tras una antideportiva señalada sobre Trice, pero después permitía demasiadas facilidades al Covirán Granada tras agotar el tiempo en un saque de banda (42-47). Un triple de Radovic permitió a los universitarios confiar y enchufar al público para sellar un parcial de salida de 8-0 tras un inverosímil triple de McFadden, lo que obligó a Juan Pablo Pin a solicitar tiempo muerto (48-47). El Covirán logró detener al equipo universitario por momentos, pero fue entonces cuando Radovic sacó un '2+1' que igualó de nuevo el marcador (51-51). Travis Trice mostró su chispa con un brillante triple, más tiro adicional, que dio mucho oxígeno al UCAM durante un momento complicado del tercer cuarto (55-51). Y es que el Covirán Granada lograba siempre mantenerse cerca, aunque tuviera que trabajarse más los puntos. Los de Sito Alonso pasaron muchos apuros en el tramo final del tercer cuarto y McFadden se sacó otro triple imposible al filo de la posesión contra tablero que colocó por delante de nuevo al UCAM (60-58). El equipo murciano se apagó de nuevo en el último minuto de este cuarto, y fue el cuadro nazarí el que inició el tramo decisivo por delante (60-63).

📺 @MovistarBasket #LigaEndesa #ListosParaRomperla pic.twitter.com/worlNkEIUE — Liga Endesa (@ACBCOM) 9 de octubre de 2022 Último cuarto El Covirán Granada puso contra las cuerdas al UCAM Murcia nada más comenzar el último cuarto con un parcial de 0-4 que tuvo que cortar Sito Alonso (60-67). Al equipo universitario le costó mucho tiempo, casi tres minutos, anotar una canasta en juego tras un tiro libre convertido por Pustovyi, y un triple de Davis le devolvió la confianza a seis del final (66-71). El UCAM necesitaba defender, rebajar el caudal de puntos del Granada, y eso era lo más complicado al mantenerse la ventaja visitante durante este tramo después de dos tiros libres de Diop (68-73). Un triple de Bellas, a cinco minutos del final, logró rebajar la distancia a tan solo tres puntos y Radovic remató la reacción a la contra (73-74). Todavía así, los de Sito Alonso no lograban cerrar la zona y un triple de Felicio a cuatro minutos del final puso de nuevo el partido cuesta arriba (73-79). El entrenador universitario apostó por Trice, McFadden y Davis juntos en este tramo del partido, aunque no acertaron desde el perímetro tras encadenar varios ataques rápidos. A dos minutos del final, el marcador era de 77-81 y Felicio un peligro en la pintura. No obstante, su dos tiros libres errados dieron vida a un UCAM que no aprovechó la primera oportunidad con Radovic. El resultado se mantuvo y necesitaba anotar en el último minuto, pero el triple de Diop no entró y los colegiados señalaron falta en el rebote de Radovic. Maye no perdonó el primero y prácticamente cerró el partido con el segundo (77-83). La última bala se esfumó con un triple lejanísimo de McFadden cuando restaban tres segundos de posesión. En el tramo final tan solo el basketaverage era lo que estaba en juego, pero el UCAM tampoco logró rebajar esos seis puntos de renta (82-88).