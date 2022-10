El Fútbol Club Cartagena se enfrenta este domingo al CD Leganés en el Cartagonova en un ambiente de máxima expectación por el gran momento de forma que vive el cuadro albinegro y por las dificultades que está atravesando el equipo pepinero. Los de Imanol Idiakez son colistas de LaLiga Smartbank con solo cuatro puntos mientras que los cartageneros se encuentran en tercera posición con dieciséis, una enorme distancia que no se corresponde con las diferencias en las plantillas. Luis Carrión, entrenador cartagenerista, atendió este viernes a los medios de comunicación para ofrecer sus sensaciones de cara al encuentro.

El técnico catalán no quiere que el partido contra los madrileños provoque la relajación de los suyos debido a los últimos resultados de cada uno y se mantiene prudente. "Es un equipo con muy buenos nombres y ha hecho partidos para ganar. Le ganó al Eibar bien ganado y contra el Huesca mereció ganar. Nos va a poner problemas y no hay que despreciar a nadie porque cualquiera te puede ganar", aseguró. En medio de una oleada de halagos hacia su equipo, Carrión no se despista de su trabajo ni de su forma de ver al grupo. "No hay nada que nos digan que no pensáramos nosotros ya desde la pretemporada. El mayor elogio es que nosotros mismos veamos que trabajamos bien", afirmó.

La intensidad en los entrenamientos desde el comienzo de temporada es la clave del gran rendimiento del Cartagena y es un aspecto del que Carrión se siente orgulloso. "El grupo que tenemos es la hostia. A veces entrenando parece que se van a matar y eso me pasa desde pretemporada. Hay muchos jugadores que están a buen nivel, incluso gente que no está jugando", explicó. En concreto, el de Barcelona se refirió a Luca Sangalli, Julián Delmás y Marc Martínez. "Luca Sangalli me ha enamorado desde el primer día y es una pena no ponerlo todo lo que me gustaría. Te puedo poner más ejemplos como Delmás, que está entrenando como un desgraciado y Marc igual", aclaró.

Para el entrenador, conseguir los tres puntos frente al Leganés y colocarse con diecinueve "es un aliciente mucho más grande que cualquier rival que pueda venir" ha manifestado "con todo el respeto" para los contrarios. "Hay que morir por ello venga quien venga. Si viniera el Real Madrid pensaríamos lo mismo", reiteró el jefe del banquillo albinegro. Para ello, Luis recupera a Franchu y Alfredo Ortuño en una de las mejores noticias de la semana, aunque "quizás no estén para noventa minutos". Isak Jansson, que no jugó el pasado fin de semana a pesar de ir convocado, también está listo. "Isak está mejor. La semana pasada vino con nosotros por si creíamos que era necesario que entrara, pero como el partido fue así no quisimos arriesgar. Lleva entrenando bien dos semanas y para mañana está disponible", apuntó.

Por otro lado, Sergio Tejera y David Ferreiro están descartados por lesión y Datkovic se perderá el partido por sanción, ante lo que Carrión insinuó un cambio interesante en el once. "Es una oportunidad para otro jugador. Datkovic ha estado a buen nivel hasta ahora, ahora no está y tendremos la posibilidad de ver a alguien que no jugó el otro día. Yo personalmente tengo muchas ganas de verlo, aunque no voy a desvelar demasiado", mencionó el entrenador.

Por último, Carrión tuvo un momento para acordarse de su afición en el regreso al Cartagonova. "Nos hacen terminar los partidos muy bien porque están enchufados y animan mucho. Ojalá siga este binomio entre equipo y afición, porque es muy bonito", expresó. Ante la posibilidad de ver una gran entrada, Luis hizo hincapié en la pasión de su gente. "Cuando han venido 2.000 ha sido increíble y con 7.000 también. Quiero que el que venga esté con el equipo y que el equipo de razones para que estén con ellos corriendo y peleando cada balón", concluyó el técnico del Fútbol Club Cartagena.

A tan solo un día del encuentro entre cartageneros y pepineros, el entrenador visitante, Imanol Idiakez, ofreció una rueda de prensa en la que trasladó su preocupación por la situación de su equipo y en la que ofreció su visión del partido. Idiakez aseguró que tendrá que buscar las mejores armas para afrontar el reto. "Estoy obligado a buscar rendimiento, mejora, y vamos a ver cómo somos capaces de plantear el partido. Tenemos que encontrar la gente que sea más capaz de afrontar la situación y afrontar este tipo de partidos", afirmó.

El de San Sebastián reiteró que el grupo "está luchando" a pesar del duro revés del pasado domingo en la derrota contra el Albacete. "Los primeros afectados somos nosotros, el golpe del domingo fue importante y esta semana hemos intentado darle la vuelta y recuperar energía para hacer un gran partido contra un rival muy bueno que nos va a obligar a hacerlo muy bien para sacar algo de allí", expresó.

El guipuzcoano admitió que el problema de su equipo es mental y es ahí donde tiene que encontrar la solución. "Estamos incidiendo en sacar la fortaleza mental de cada uno, en que hay que permanecer de pie y no bajar nunca los brazos. Cuando se pierde cada uno tiene una opinión o una excusa. Hay que hablar poco y trabajar mucho", manifestó. Imanol quiere dar el primer paso de su remontada en el Cartagonova y no piensa en nada más que conseguir los tres puntos a costa del equipo albinegro. "Estoy centrado en el trabajo diario, ir a Cartagena, hacer un buen partido y conseguir la victoria", confirmó. "El objetivo es Cartagena, la categoría es muy larga, el objetivo ahora es salir de ahí", concluyó.