El Barça se vio claramente superado por Olympiacos (70-80) en un triste estreno de la Euroliga en el Palau en una nueva muestra de que el equipo está claramente en construcción y de que el cambio de roles por la ausencia indefinida de Mirotic está todavía en fase embrionaria.

Que Sasha Vezenkov es un jugadorazo es algo fuera de toda duda y el exblaugrana lo demostró una vez más con 20 punto y siete rebotes. Lo que se esperaba menos es que junto a él fuesen clave Giannoulis Larentzakis con cuatro triples en el último cuarto para sentenciar a un cuadro local que fue siempre a rachas y Joel Bolomboy con 12 puntos, siete rebotes y +20.

El choque suponía la reedición del partido más triste de cada Euroliga, el que disputan en la Final a Cuatro los perdedores de las semifinales. En Belgrado se impusieron los azulgranas, que se tomaron el partido con más intensidad tras caer en 'semis' ante el Madrid (los helenos lo hicieron ante un Anadolu efes que alzó el título por segunda vez consecutiva.

Los azulgranas llegaban tras lograr ante el Cazoo Baskonia su primera victoria liguera y los griegos, con la moral muy alta tras pasar por encima del Panathinaikos en la final de la Supercopa. Enfrente, el extécnico azulgrana Georgios Bartzokas y otros dos 'ex' en la pista como Sasha Vezenkov y el griego Kostas Papanikolaou.

El Barça fue de más a menos en la primera parte. Con un buen nivel general en tareas defensivas salgo algunos errores en la marca de Alec Peters, el gran problema estuvo en ataque. Satoransky sigue demostrando que no es aún ni de lejos el jugador que necesita el equipo por sus problemas en un tobillo y Rokas Jokubaitis no supo interpretar la excelente defensa visitante.

De salida, el equipo barcelonista reaccionó bien a los triples iniciales de Walkup y de Vezenkov (4-6) con sendas canastas de tres de de Sertaç Sanli y Nikola Kalinic para situar un 16-10 a un minuto del intermedio que maquilló Joel Bolomboy con un dos más uno (16-13 al final del primer cuarto).

El segundo cuarto local en ataque fue desastroso hasta sumar siete pérdidas en los dos primeros, cuatro de ellas de 'Sato'. También fue clave la irrupción de Kostas Sloukas, uno de los maestros del 'basket control' que ya estuvo en el pasado en la órbita del Barça.

Higgins anotó una gran canasta de salida para diluirse de inmediato (18-13) y dar paso a los mejores minutos visitantes. Con sendos dos más uno de Sloukas y de Tarik Black junto a un triple de Peters, Olympiacos recuperó la delantera en el marcador (22-24).

El ex del Baskonia sufre en defensa, pero es letal en ataque y la defensa azulgrana le concedió otro lanzamiento triple frontal que no desaprovechó (25-30). Lo mejor era que llegase el descanso cuanto antes. Y suerte que el Barça no perdía la intensidad atrás. Pese a ello, 28-34 al descanso y bastantes cosas que cambiar en ataque.

El partido cambió en el tercer cuarto al igual que sucedió el domingo ante el Baskonia, aunque no se vio confirmado con el paso de los minutos. Aquel día la mejora fue defensiva y este viernes ha sido en ataque con Nico Laprovittola como principal referente. El problema es que no ha tenido continuidad.

Con ocho puntos seguidos, el argentino redujo la ventaja visitante y Abrines acercó a los actuales subcampeones a un solo punto con un triple (37-38), pero el equipo volvió a entrar en colapso y después de dos tiros libres de 'Lobezno' (47-46) protagonizó ataques caóticos a troche y moche.

Con un silbado Canaan (recuerden cuando mandó callar al Palau con el UNICS) y con un Bolomboy que hizo muchísimo, Olympiacos consiguió un parcial de 0-11 y cerró el tercer cuarto ocho puntos arriba tras un canastón de Higgins que necesitó del 'Instant Replay' para ser validado (49-57).

Los mejores minutos de Higgins en muchos meses abrieron las puertas a la remontada (57-60), pero fue un espejismo y gran parte de culpa la tuvieron los errores ofensivos locales y un protagonista inesperado, Giannoulis Larentzakis. El griego anotó cuatro triples seguidos y selló la victoria helena (70-80). Y la semana que viene llega el Madrid en la segunda jornada. Este equipo tiene que mejorar mucho y el tiempo apremia.