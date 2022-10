El Real Murcia visita el próximo domingo al Nástic de Tarragona a las 17:00 de la tarde con el objetivo de seguir en los puestos más altos de la tabla y mirar con ambición al líder, el Alcoyano, que con dieciséis puntos lidera el Grupo 2 de la Primera RFEF, a cinco puntos del cuadro murciano. Este complicado duelo en tierras catalanas dará una nueva oportunidad a los de la Región de seguir cosechando buenos resultados fuera de casa, donde acumulan en tres partidos, dos victorias y una derrota.

Mario Simón, pasó por rueda de prensa para atender a los medios y hablar sobre todo lo concerniente a este encuentro, comenzando por la dificultad que presenta cada duelo en esta igualada categoría: "Hemos hecho un muy buen trabajo durante la semana que después de ganar siempre es más fácil, estamos aprendiendo que en esta categoría cada duelo tiene una complejidad muy alta".

Sobre el rival, destacó que es un bloque muy complicado dada su gran plantilla: "Son un equipo que la temporada pasada ya jugó la final por el ascenso, será un partido muy complicado por la completa plantilla que tienen, mantienen gran parte de su bloque y pueden hacernos daño con juego colectivo, con transiciones y además tienen grandes individualidades. Su mal comienzo es anecdótico por la gran dificultad de la categoría pero el año pasado fueron un equipo que fue de menos a más y llegaron a la final ante el Villarreal B para ascender".

La plantilla del Real Murcia también es muy variada y el técnico hizo hincapié en las rotaciones: "Tenemos situaciones donde jugadores por su rendimiento y su trabajo día a día no han tenido tantas oportunidades pero creo que los que entraron el finde pasado dieron un gran nivel. Todos están capacitados para jugar y hacer una alineación es muy difícil, cada partido necesitamos un perfil diferente de jugadores y tenemos una competencia muy bonita en nuestro equipo".

En lo referente a la portería, destacó que siempre es una posición difícil y con riesgo alto de error: "Serna se encuentra bien, fuese la decisión que fuese había riesgo de equivocarnos pero es un chico fuerte que está preparado para competir en cuanto el equipo lo necesite. Son posiciones en las que hay que medir cuando cambiar, él se equivocó la semana pasada y no le beneficia tener que estar una semana fuera pero no le he recriminado nada. Somos el Real Murcia, queremos pelear por objetivos bonitos y jugadores importantes un fin de semana no entraran o incluso estarán fuera de la convocatoria".

Sobre la suplencia de Pablo Ganet quiso aclarar que no hay ningún castigo referente al centrocampista: "No hay caso Pablo, no existe ningún castigo sólo decidimos hacer una serie de cambios. Manu aún no ha entrado, Armando y Santi con pocos minutos, todos trabajan por un objetivo común. Pablo Ganet entrena bien, nos ha dado muchas cosas y nos seguirá dando pero la plantilla está muy igualada y todos tienen que saberlo".

Sobre el once, destacó que aun tiene varias dudas: "Aun no tengo claras varias posiciones, todo el mundo está entrenando bien y es momento de decidir. Tener dudas es bueno, sobre Carrasco, tengo claras sus condiciones y que tiene el gol en el ADN pero no solo la delantera es lo que me genera dudas de cara al once".

Para concluir, al ser preguntado por la estrella de su equipo, Pedro León, destacó su profesionalidad: "En los partidos, siempre que está a buen nivel lo mantenemos, cuando necesitamos otras cosas es sustituido. Cuando algún día lo sacamos de alguna tarea siempre pide más, es un gran profesional que se cuida muchísimo".

Y será con él, con el de Mula enchufado tras su hat-trick la jornada pasada y con la ilusión de seguir en la parte alta de la tabla con objetivos ambiciosos, como el Real Murcia llegará a tierras catalanes para tratar de traerse tres puntos vitales ante el Nástic, el domingo a las 17:00.