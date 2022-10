En la previa del encuentro que enfrentará el próximo domingo al FC Cartagena y al CD Leganés, el técnico local, Luis Carrión, ha repasado el momento que atraviesa su equipo, las circunstancias que marcan el encuentro y lo que espera del partido. Los elogios hacia el cuadro cartagenero de parte de todo el mundo en Segunda División no cesan, pero el catalán no se desvía de su objetivo. "Lo gestionamos con tranquilidad. No hay nada que nos digan que no pensáramos nosotros ya desde la pretemporada. El mayor elogio es que nosotros mismos veamos que trabajamos bien", ha afirmado.

El FC Cartagena se encuentra en un pico de forma envidiable y Carrión ha explicado las razones. "El grupo que tenemos es la hostia. A veces entrenando parece que se van a matar y eso me pasa desde pretemporada. Hay muchos jugadores que están a buen nivel, incluso gente que no está jugando como Luca Sangalli, Delmás o Marc Martínez", ha asegurado. Además, el entrenador ha destacado la responsabilidad de los jugadores con el equipo. "El que juega tiene esa responsabilidad con sus compañeros de entrenar bien y no se relajan sabiendo que son titulares. Todo es parte del éxito", ha manifestado. Sobre el rival del domingo, el de Barcelona ha destacado la calidad de la plantilla y la mala suerte que le ha llevado a ocupar la última posición. "Es un equipo con muy buenos nombres y ha hecho partidos para ganar. Le ganó al Eibar bien ganado y contra el Huesca mereció ganar. Nos va a poner problemas y no hay que despreciar a nadie porque cualquiera te puede ganar", ha aseverado. "Con todo el respeto", Carrión ha aclarado que la motivación de los suyos está en "conseguir los tres puntos" que coloquen con diecinueve al equipo. Por último, Luis ha desvelado la recuperación de Ortuño y Franchu, que estarán con el equipo en el partido aunque "quizás no están para noventa minutos". Tejera y Ferreiro continúan lesionados mientras que Toni Datkovic se perderá el partido por sanción.