Cinco jornadas ha durado Manuel Jesús Casas ‘Molo’ en el banquillo del UCAM Murcia. El martes se anunciaba la destitución del almeriense y el mismo martes se confirmaba a Jorge Romero como nuevo entrenador del club universitario.

La ya de por sí poca paciencia en las oficinas de La Condomina ha ido un poco más allá en esta campaña 22-23, y es que al descontento de la directiva por los malos resultados se ha unido la decisión de Miguel Linares, director deportivo azul y dorado, por cortar por lo sano. Y es que no es la primera vez que el andaluz tiene que afrontar una decisión de este tipo.

Ya le ocurrió la temporada pasada. Si en esta ocasión ha fracasado en su apuesta por Molo, en el equipo jienense tampoco acertó a la primera con el entrenador, porque Héctor Sandroni le duró incluso menos que Molo. A la cuarta jornada ya había rescindido el contrato del ex del Yeclano, que había comenzado la liga sumando solo dos puntos tras dos empates y dos derrotas.

No le tembló el pulso a Miguel Linares con Sandroni y tampoco le ha temblado con Molo. Cinco puntos de quince disputados han sido la gota que colma el vaso para despedir al almeriense.

Así, el director deportivo del UCAM lleva dos inicios de temporadas idénticas. Si en el Linares despidió a Sandroni en la jornada cuatro, en La Condomina ha cortado a Molo en la cinco. Y un caso puede estar relacionado con otro, porque el andaluz, viendo que las cosas no funcionaban en el banquillo universitario y que de puertas para adentro no había entendimiento entre el cuerpo técnico y la dirección deportiva, ha tirado de la experiencia que vivió el pasado curso, cuando el Linares empezó a recuperar el pulso con el cambio en el banquillo, acabando la liga en puestos de play off y siendo eliminado en la primera ronda por el ascenso por el Deportivo.

El artífice de la resurrección del equipo jienense fue el técnico Alberto González, quien aceptaba volver al banquillo después de anunciar su marcha en junio para buscar otras aventuras. Al no tener ningún opción, Miguel Linares no dudó en llamarle para que cogiera al equipo tras la destitución de Sandroni, y el preparador andaluz repitió su buena mano en Linarejos. Aunque le costó arrancar -solo una victoria en siete jornadas-, una gran segunda vuelta permitió obtener el billete para el play off.

Solo un año después, Miguel Linares ha utilizado la misma fórmula. Despidiendo a Molo a las primeras de cambio, al considerar que no se estaban cumpliendo los objetivos planteados por el club, ahora apuesta por un hombre de su confianza, Jorge Romero. El cordobés está obligado a hacer reaccionar a una plantilla confeccionada para ascender a Primera RFEF.

Aunque cuenta con poca experiencia, el nuevo preparador universitario tiene claro que trabajará rodeado de presión: "Soy consciente de lo que es el UCAM Murcia CF. Me he enfrentado a ellos en mi etapa en el Córdoba CF y la exigencia tiene que ser máxima. Siempre hay necesidad de ganar, pero esa exigencia hay que darle naturalidad. Los equipos grandes tienen que ser fuertes a la hora de recibir un golpe y nosotros vamos a intentar revertir esta situación", explicaba en rueda de prensa.

Además de llevar al equipo al camino de la victoria, Romero también tendrá que superar la maldición del banquillo, y es que el UCAM se ha convertido en un club ‘devora entrenadores’. Sirve de ejemplo la pasada campaña. Con el despido de Salmerón, que solo un curso antes había rozado el ascenso a Segunda División, la directiva apostó de forma personal por contratar a Salva Ballesta, y no pudo salir peor la experiencia. Aguantaron todo lo que pudieron al malagueño, al que habían firmado un contrato por dos años, pero finalmente también acabó cayendo. Llegó entonces José Manuel Aira, pero ya no había tiempo para la reacción, y se acabó descendiendo.