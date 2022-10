Iván Calero, lateral derecho del FC Cartagena, ha atendido a los medios de comunicación al término del entrenamiento matutino de hoy para repasar el momento que atraviesa el equipo y su estado de forma individual de las últimas semanas. "Llevamos varios partidos con buenas sensaciones y ratificando lo que venimos haciendo desde principio de temporada. El equipo trabaja bien, pelea, está dentro de los partidos y crea opciones de gol, es la línea que tenemos que seguir", ha afirmado.

Un error de posicionamiento suyo permitió el gol que concedió el empate al Alavés hace dos semanas, no obstante, Iván no se siente afectado por ello. "Son errores que pueden suceder y contra el Alavés me tocó a mi. No hay que darle más importancia de la que tiene". Lejos de eso, el jugador realizó en Oviedo uno de sus mejores partidos hasta ahora una semana más tarde y ha achacado su buen rendimiento al colectivo. "En Oviedo me encontré a gusto y el buen trabajo colectivo e individual es lo que tenemos que mantener", ha asegurado.

En cuanto al próximo rival del cuadro albinegro, Calero sabe que no lo tendrán fácil a pesar del mal momento del Leganés. "Todos los partidos en esta categoría son muy difíciles. El Leganés no ha empezado de la mejor forma, pero tiene una plantilla tremenda. Tiene jugadores de muchísimo nivel y calidad y eso define partidos, por lo que no podemos tener errores", ha expresado. "Tenemos que estar tranquilos y trabajar el partido de la manera que pide el mister y, a partir de ahí, tendremos muchas opciones de ganar", ha añadido el lateral.

Por último, Iván ha explicado lo que significa para el equipo el aliento de su afición y ha expresado su deseo de que continúe el buen ambiente del Cartagonova. "La afición está siendo ese empujón de cuando estas peor que te ayuda a dar un paso adelante y cuando estás mejor empequeñece al equipo contrario. Esa comunión entre el equipo y la afición es clave para conseguir los objetivos", ha concluido.