El murciano Carlos Alcaraz no pudo festejar su primer partido como número 1 mundial de tenis, tras las eliminatorias de España en la Copa Davis, al perder en el torneo de Astaná, ante el belga David Goffin por 7-5 y 6-3 en 1 hora y 48 minutos.

Goffin, en el cuadro final como ‘afortunado perdedor’ de la previa y número 66 de la lista ATP, supo aguantar la presión e imponer su tenis ante el juego errático del murciano. En el primer set las cosas comenzaron bien para Alcaraz que rompió el saque de Goffin en el tercer juego (2-1) para a continuación perder el suyo e igualar la contienda. En el sexto juego Alcaraz volvió a perder su turno de saque y comenzó a ‘remar’ hasta conseguir la igualada a 5 con rotura del servicio de Goffin en el noveno juego.

Cuando todo parecía encaminado, el número 1 perdió con claridad su servicio en el duodécimo juego y el primer set por 7-5. En la segunda manga, Alcaraz volvió a complicarse la vida al perder su servicio en el segundo juego. En el tercero llegó a tener hasta tres puntos de rotura, pero Goffin acabó anotándose el 3-0.

Con esta ventaja, el belga supo aguantar los nervios y esperar los fallos del español, que perdió otro servicio en el sexto juego (5-1). Alcaraz no tiró la toalla y luchó hasta el final; rompió el saque de Goffin en el siguiente (5-2), pero el belga no desaprovechó la oportunidad y ganó por 6-3. La primera defensa como número 1 del mundo de Alcaraz no fue todo lo buena que hubiera deseado el jugador español.

Por su parte, Alcaraz, no dudó en reconocer que no supo «adaptarse» a la pista y que su rival había «sido superior». El tenista de El Palmar reconoció que fue un partido «duro» en su regreso al circuito tras la conquista del US Open. «Ha sido un partido duro. David ha jugado de maravilla. Volver a la competición nunca es fácil, él ha jugado ya dos partidos en esta pista, que no es la más sencilla para acostumbrarse. Es muy lenta y ha sido complicado. No he podido adaptarme y ha sido superior», comentó Carlos Alcaraz tras el partido, en declaraciones facilitadas por la ATP.

Goffin, que había sucumbido ante Alcaraz en el anterior precedente entre ambos (Melbourne 2021, por un doble 6-3), se impuso esta vez al español por 7-5 y 6-3, en la pista cubierta de Nur-Sultán. «(Goffin) Ha jugado muchos partidos y tiene una enorme experiencia. Ha jugado muy agresivo y no he podido manejar la presión que me colocaba. Es algo de lo que tengo que aprender, debo tomar nota de las lecciones de este partido», añadió el tenista de El Palmar tras el encuentro en Astaná.

El tenista murciano, asimismo, en sus redes sociales lamentó su derrota: «Por supuesto, este no es el resultado que quería ¡pero tenemos que seguir trabajando! ¡Gracias Astaná por el apoyo!». El tenista español, que jugaba su primer partido desde que se ha puesto al frente de la clasificación mundial (ATP), en la próxima lista, que se hará oficial el próximo lunes tras la conclusión del torneo, verá descender sus puntos desde 6.740 a los 6.460, pero mantendrá el número 1.

Rafa Nadal, en la segunda posición, y ausente esta semana en torneos, es segundo con 5.810 puntos; mientras que el noruego Casper Ruud, también ausente, mantendrá la tercera posición con 4.930 puntos en su casillero del ránking ATP.