ElPozo llegaba a su segunda cita en casa de la temporada con el objetivo de mejorar la imagen dada en la anterior jornada, algo que consiguió, pero que no le bastó para obtener premio cayendo por 3-4 y dejando muy tocados a los de la Región en una tabla en la que son los colistas.

Comenzaba el duelo con muchos quilates de calidad sobre la pista del Palacio, dos de las mejores plantillas del campeonato medían sus aspiraciones frente a frente y ambas salieron a hacerse con el choque desde el principio. En los primeros segundos del partido una buena acción de Marcel dejaba a Rafa Santos cerca de hacer el primero dentro del área para que acto seguido, el ex de Jimbee Cartagena, Solano, hiciese el primero para los visitantes con su jugada marca de la casa, juego de espaldas, giro, palo largo y a guardar.

No empezaba bien el partido para los murcianos que, si bien ya no traían una buena relación con su feudo desde hace bastante tiempo, veían como todo se torcía a primeras de cambio con la necesidad de buscar la reacción rápida. Reacción que no tardaría pues Marcel, con su zurda, cazaba un balón suelto desde tres cuartos de pista para hacer uno de los goles de la jornada y poner el empate a los cuatro minutos de choque.

El partido se igualaría tras el eléctrico inicio teniendo antes del ecuador del primer tiempo alguna jugada esporádica ambos conjuntos sobre todo en botas de Taffy para los locales, que estaba haciendo daño cayendo en banda izquierda con varios remates lejanos. La más clara la tendría Leo Santana que al contragolpe tras regatear al guardameta visitante veía como Edu se rehacía para salvar el segundo de los de la Región y mantener el empate.

En los últimos compases del primer tiempo, la figura del duelo comenzaba a ser Edu Sousa, el portero de Valdepeñas las sacaba de todos los colores a Bruno Taffy que no podía por el momento batirle teniendo de nuevo Leo Santana una clara ocasión con pierna diestra que besaba el poste dejando a los locales cerca de adelantarse en el marcador.

La primera parte concluía con tablas en el marcador y dejando la mejor versión de ElPozo en lo que va de temporada con la importante pega de no haber materializado su infinidad de ocasiones, buenas combinaciones por dentro, juego rápido por banda y una defensa sin errores por el momento.

Tras el entretiempo, saldría mejor plantado un Valdepeñas que había juntado líneas para dificultarle el juego por dentro a los locales que ya no tenían tanta posesión ni generaban tantas ocasiones. Con el paso de los minutos, adelantaría sus lineas el cuadro manchego buscando dificultar la salida de balón de ElPozo que se veía obligado a jugar con pívot para poder llegar a campo rival.

Si en el primer acto las ocasiones se acumulaban, en el segundo llegarían a cuentagotas y sería Ricardo Mayor el que estuviese cerca de poner en ventaja a los murcianos con un disparo desde la frontal que obligaba de nuevo a Edu a esforzarse para mantener el empate. Llegados al ecuador parecía de nuevo tener el control el equipo murciano que metía ahora sí a Valdepeñas en campo rival una vez más pero de nuevo sin éxito de cara a puerta teniendo otra Leo Santana a bocajarro que no entraba de milagro.

A falta de ocho minutos, el más insistente tiraría la puerta abajo por fin. Ricardo Mayor la peleaba dentro del área, caía en un encontronazo con Edu Sousa y desde el suelo ponía en ventaja a ElPozo que acusaba el desgaste físico del choque pero se ponía en ventaja con todo abierto y muchos minutos por disputar. La alegría, no duraría mucho pues un error en defensa de Felipe Valerio deba la posesión a Valdepeñas que tras un remate desde la frontal forzaría un penalti por mano del propio Felipe Valerio que Batería no perdonaría.

Una vez más, los errores defensivos que parecían subsanados condenaban a los murcianos que pese a hacer un gran partido en ataque, veían de nuevo como se les escapaba la victoria. Probarían Rafa Santos, Darío y de nuevo Ricardo Mayor pero Edu tenía echado el cerrojo en la portería y no encontraban los locales la fórmula para adelantarse en el marcador. Sería entonces cuando la mala suerte se cebaría con los locales y tras un rebote, Taffy introducía el balón en su propia portería para poner el 2-3 en el marcador y dejar muy tocado al cuadro murciano que, en la siguiente acción en una pérdida de balón vería como Nano haría el 2-4 obligándolo a salir con portero jugador.

Acortaría distancias Darío en el ataque de cinco pero el resultado de 3-4 no se volvería a mover, dejando anímicamente muy tocados a los de la Región que se marchan al parón internacional con dos derrotas en casa, un punto de nueve posibles y ubicados en la última posición de la tabla.