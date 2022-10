La Champions más exigente

El UCAM Murcia CB regresa mañana a la Champions Basketball League, en la que no compite desde la temporada 2018-2019. Desde entonces, el torneo que organiza la FIBA ha experimentado notables cambios en su sistema de competición más atractivo, con dos fases de grupos, un play off de cuartos de final y la Final Four, que se mantiene igual. Ahora los fallos se pagan caros porque la temporada regular tiene un formato casi exprés y obliga a mantener la tensión a todos los conjuntos desde el primer encuentro.

Treinta y dos equipos, entre los que está el UCAM Murcia, han accedido directamente a la fase de grupos. La misma se divide en ocho grupos de cuatro equipos cada uno. Desde ahora y hasta diciembre se jugarán seis jornadas, que comienzan mañana para el cuadro de Sito Alonso en el Palacio de los Deportes frente al Tofas Bursa turco (20:30 horas). Serán solo seis partidos en los que habrá mucho en juego, puesto que el campeón pasará directamente a la fase de octavos de final, mientras que el segundo y el tercero se verían obligados a hacer un esfuerzo extra al tener que disputar el denominado Play-In, una serie al mejor de tres partidos, con el factor cancha a favor de los segundos clasificados. La siguiente ronda también se disputará por el sistema de grupos a una vuelta. Se crearán cuatro de cuatro equipos con los ocho clasificados de la temporada regular y los ocho que saldrán de los play-in. Se disputará entre enero y marzo y los dos primeros pasarán a unos cuartos de final con eliminatorias directas al mejor de tres encuentros. Eso será en el mes de abril y los ganadores se meterán en la Final Four a celebrar a mediados de mayo en una sede por determinar. El UCAM está encuadrado en el grupo primero. Tras recibir este martes al Tofas Bursa visitará al Falco Vulcano Szombathely húngaro el miércoles 12 a las seis de la tarde. La tercera jornada se jugará el miércoles 26 de octubre, cuando recibirá el UCAM al Estrasburgo francés (20:30 horas). La competición descansará hasta el miércoles 23 de noviembre, que será cuando los murcianistas vuelvan a jugar en casa, en ese caso ante el Falco Vulcano. Las dos últimas jornadas las jugará fuera de casa, el miércoles 7 de diciembre en la pista del Estrasburgo, y el miércoles 21 de diciembre ante el Tofas Bursa. Por tanto, arrancar con buen pie y asegurar los partidos en casa será vital para que el UCAM esté en la segunda ronda entre enero y marzo. Y para evitar un desgaste añadido en una eliminatoria, tendrá que acabar primero. La transmisión por televisión sigue en el aire Todos los partidos del UCAM Murcia CB en la Champions Basketball League se podrán ver en televisión, pero hasta el momento se desconoce a través de qué canal se podrá ver en la Región. La FIBA tenía un acuerdo con DAZN que no se ha renovado, por lo que está negociando con varias televisiones. Teledeporte es una de las opciones, pero aún no se ha concretado ningún acuerdo. También está abierta la posibilidad de que emitan los encuentros La 7 o Popular TV, pero las negociaciones están sin cerrar.