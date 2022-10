El STV Roldán no pasó del empate ante el Marín (3-3) en el partido de la cuarta jornada de Primera División femenina de fútbol sala. El encuentro empezó muy bien para ambos equipos, luchando al máximo desde el minuto uno, pero fueron las locales quienes golpearon primero. El Roldán empató rápidamente, pero las gallegas se volvieron a poner por delante, y el conjunto visitante consiguió igualar el encuentro antes del descanso. Tras la reanudación de los segundos veinte minutos, el STV Roldán se puso por delante en el marcador por primera vez en el partido, pero el Marín no tuvo piedad y puso las tablas en el marcador. El partido no dio para más y acabó con reparto de puntos.

El encuentro comenzó con la posesión para el Marín Futsal. Las locales querían imponerse y llevarse la victoria para poder pasar por encima al STV Roldán, que se encuentra un puesto por arriba en la tabla de clasificación. Las murcianas sabían que ir al campo del Marín no iba a ser un viaje tranquilo, que iban a sudar la gota gorda si querían llevarse los tres puntos. En el minuto cinco de partido llegó el primer tanto de las locales. Sara Santos adelantó al conjunto gallego con un gol de pícara. El Marín mandó el balón al área, donde Almudena y una de las defensoras murcianas salieron en busca del cuero, pero entre medias apareció Sara y metió la punta de la bota, lo suficiente para picarla por encima de Almudena y anotar el primer tanto del partido. Tras el primer gol de las gallegas, las murcianas rectificaron y consiguieron empatar el encuentro gracias a un gol de falta. Una jugada a balón parado en la frontal del área, en la que Mayte amagó con tirar, pero jugó en cortó para Andrea, que sin pensarlo chutó y el balón acabó colándose en la portería gallega. Cuando todo parecía ir bien para el STV Roldán, llegó otro mazazo para las murcianas. Toñi intentó evitar un gol de las gallegas, blocando el balón con la mano, y se llevó la tarjeta roja, además del lanzamiento desde la pena máxima de las locales, que acabaron anotando gracias al gol de Ceci. Antes del descanso consiguió igualar el encuentro el STV Roldán. Ángela puso las tablas en el luminoso gracias a un gol donde Consuelo Campoy tuvo mucho que ver al robar el balón en el lateral del campo y empezar ella la jugada, asistiendo a Ángela para que batiera a la guardameta gallega e irse a los vestuarios con empate a dos. La segunda mitad comenzó de mala manera para las murcianas. Andrea Marín se retiró lesionada del campo tras una acción por la banda. La jugadora murciana salió en brazos del campo gallego dirección al hospital para saber la gravedad de su lesión. El partido siguió su ritmo en el que ambos conjuntos seguían luchando por llevarse los tres puntos. Por primera vez en el encuentro el STV Roldán se puso por delante en el marcador. Mayte Mateo puso el 2-3. La capitana roldanense puso la ventaja a favor del conjunto visitante gracias a un golazo en el que la internacional amagó con irse hacia el interior y salió para fuera, y con pierna izquierda mandó el balón al fondo de la red. Cuando parecía que el Roldán se iba a llevar el encuentro, el Marín volvió a empatar el partido con un gol de Ceci. La jugadora local anotó por partida doble y su segundo tanto fue magistral, con una jugada personal, que acabó finalizando con un disparo al fondo de la red para poner las tablas. Triunfo del Alcantarilla La Boca Te Lía Alcantarilla logró la tercera victoria de la temporada al derrotar en su pista al Telde Deportivo (4-1). Blanca Fernández, Ana Belén Torres y Bet Carrasco, esta última por partida doble, fueron las autoras de las jugadoras alcantarilleras.