Victoria contundente del FC Cartagena, que se coloca tercer clasificado de LaLiga Smartbank por detrás del Alavés e igualado a puntos con Las Palmas. El equipo de Luis Carrión se trae a Cartagena tres puntos más que merecidos tras un auténtico partidazo frente al Real Oviedo en el Carlos Tartiere en el que dominaron casi la totalidad del partido con un gran juego de asociación y un ataque repleto de soluciones. Los albinegros materializaron su superioridad con el tanto de Sadiku a los diez minutos y un doblete de Pedro Alcalá con un gol en cada parte. Borja Bastón hizo el definitivo 1 a 3 en una jugada polémica en el último minuto.

Carbayones y cartageneros pusieron mucha intensidad al inicio del partido, pero el juego se atascó en el centro del campo durante los primeros minutos sin que ninguno pudiera acercarse al área contraria. No obstante, el Cartagena fue mostrando poco a poco más confianza en su juego y, sin previo aviso, golpeó con el primer gol, de Armando Sadiku, cuando el reloj llegó a la decena. Tras una buena salida de balón, Calero recibió abierto a la derecha con espacio, aceleró y centró en carrera a media altura. Sadiku, con la caña preparada y llegando desde atrás en un movimiento de superclase, golpeó la pelota de empeine con suavidad para enviarla al segundo palo, imposible para la estirada de Tomeu Nadal.

El tanto aumentó las dudas de un Real Oviedo que no ha comenzado la temporada de la mejor forma y jugó con la ansiedad de su rival el Cartagena. Controló la posesión el conjunto albinegro y dominó todos los aspectos de la misma con pase interior, exterior y cambios de juego precisos que obligaron al Oviedo a correr detrás del balón. Se sentía cómodo el equipo de Luis Carrión y apretó el acelerador cuando se cumplía el primer cuarto de hora: Calero tuvo el segundo con un zurdazo a la escuadra que Nadal tuvo que repeler a córner con un paradón después de una completa jugada del Cartagena desde atrás.

Respondió el Oviedo tímidamente acaparando el balón cerca del minuto 20, pero los visitantes cerraban filas y no dejaban espacios al ataque carbayón. Solo en una ocasión permitió un disparo el Cartagena, el primero de los azulones pasados los 20 primeros minutos. Jairo, hoy extremo, destacó en su trabajo defensivo cuando el equipo lo necesitó y Calero volvió a disponer de una clara ocasión albinegra a la contra. El balón le llegó a De Blasis caído a banda izquierda y el argentino la puso al segundo palo, donde entraba solo el madrileño. Le pegó con fuerza Calero, pero Nadal volvió a contestar con una gran intervención palmeando la pelota por encima del larguero.

No obstante, en el córner llegó el merecido segundo gol albinegro, obra de Pedro Alcalá. De Blasis la puso desde la esquina al primer palo, la defensa local no se decidió a despejar y el de Mazarrón llegó con fuerza para rematar de cabeza sin necesidad de saltar y mandarla al palo largo haciendo el 0 a 2. El gol hundió aún más al equipo asturiano y el descontento de su afición se hizo latente, que pitó a los suyos por la mala imagen mostrada en la primera media hora. Hasta el final de la primera mitad, el Oviedo lo intentó con varios centros laterales que no encontraron rematador. Escandell intervino bien solventando los compromisos por alto.

Al inicio de la segunda mitad, los de Jon Pérez Bolo quisieron dar un paso adelante y volvieron a intentarlo con el mismo recurso de los primeros cuarenta y cinco minutos. Aunque los centros llevaron más peligro, tampoco inquietaron en exceso a Aarón Escandell, que estuvo sólido junto a su pareja de centrales para sacar todo lo que se acercaba al área. Calero volvió a acercarse al gol a la hora de partido con otro disparo potente con su pierna mala que Nadal se sacó de encima con alguna dificultad.

A falta de diez minutos para el final, el equipo del Carlos Tartiere se rompió por completo y el Cartagena aprovechó para sentenciar. Sangalli se topó con Nadal tras un disparo desde dentro del área pero, de nuevo en el saque de esquina y de nuevo por medio de Pedro Alcalá encontró el camino al gol el Cartagena. Esta vez fue Luca el que la puso al primer palo esperando la entrada del central, que no faltó a su cita y volvió a rematar sin despegarse del suelo, con potencia al primer palo superando al meta local.

En el último minuto del añadido, Borja Bastón anotó con polémica el gol del honor para su equipo: Marco Sangalli bajó dentro del área un balón con el pecho que posteriormente golpeó en su brazo antes de asistir al ariete, sin embargo, tras la revisión del VAR y de López Toca en el monitor, el colegiado decretó incomprensiblemente el gol.

Con el 1 a 3 llegó el final del encuentro certificando la superioridad albinegra y la inferioridad del Real Oviedo, completamente anulado por los cartageneros. Los tres puntos del Carlos Tartiere dejan al FC Cartagena con 16 puntos en tercera posición, solo por detrás de Alavés y empatado con Las Palmas. El conjunto de Luis Carrión firma su tercera victoria en los últimos cuatro partidos y se reafirma en la parte alta de la clasificación.