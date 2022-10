Examen albinegro en el Tartiere

El Fútbol Club Cartagena mide esta tarde sus aspiraciones contra el Real Oviedo (18.30, LaLiga Smartbank TV) en el estadio Carlos Tartiere. En tierras ovetenses se dan cita un grande de la categoría que no está teniendo el mejor arranque de temporada y un recién llegado que se ha convertido en el equipo revelación en su tercer año consecutivo en la división de plata. El duelo entre carbayones y albinegros puede poner fin a las dudas de los locales acercándolos de nuevo a la zona alta de la clasificación o reafirmar el buen momento de los visitantes con tres puntos que le mantengan a rueda de los equipos punteros.

Llega el FC Cartagena al encuentro en el Tartiere con la moral por las nubes después de ganar al Albacete por 2 a 1, al Levante por 0 a 1 y empatar a uno contra el Alavés en el Cartagonova. Frente al equipo blanquiazul, el Cartagena terminó cediendo las tablas ante la calidad alavesista, pero se metió de lleno en el debate sobre el play off y despertó la admiración de la Segunda División. «Es un gran equipo candidato a estar en la parte alta de la clasificación», afirmó Luis García Plaza, técnico alavesista, después del encuentro. «Está donde está por méritos propios y es un candidato a jugar el play off», aseguró Jon Pérez Bolo, entrenador del Real Oviedo, en la misma línea antes del encuentro de esta tarde.

No obstante, Luis Carrión no deja que los suyos se relajen ante los halagos y se centra en su trabajo. «Agradezco las buenas palabras, pero no me van a hacer creer que somos más de lo que somos. Somos un equipo con bajo presupuesto, pero que trabaja mucho, que tiene hambre y ganas», manifestó el entrenador barcelonés. El catalán tiene claro lo que debe hacer su equipo para ganar en Oviedo y, aunque no lo adelantó, también tiene claro el sistema que utilizará para hacer daño al cuadro ovetense aprovechando las debilidades que ha mostrado en el arranque liguero.

Los de Jon Pérez Bolo llegan al partido después de cosechar tres empates frente a Levante -1 a 1-, Burgos -0 a 0- y Lugo -0 a 0- y una derrota contra el Ibiza -0 a 1- en las últimas cuatro jornadas logrando tan solo tres puntos de doce posibles, una grave pérdida para un equipo que aspira a estar en la zona de arriba. Sus dos únicas victorias de la temporada llegaron en la segunda y tercera jornada contra Leganés -1 a 0- y Racing -0 a 1- y el panorama general muestra un serio problema de cara a portería con solo tres goles a favor, en segundo peor dato de la categoría, aunque también demuestra cierta fortaleza en defensa.

Las bajas de ambos equipos marcarán el choque, ya que Luis Carrión no podrá contar con los lesionados Ferreiro y Ortuño a los que se suman Franchu y Tejera, sobre los que se mantenía la duda. Por otro lado, Isak Jansson vuelve con el equipo y Jaime Romero, último fichaje del club fuera de los plazos del mercado, se estrena en convocatoria y está a disposición del entrenador. Alcalá se ha recuperado a tiempo de sus molestias y estará con el equipo en una lista que completa el canterano Adrián Sanmartín. En el Real Oviedo, Dani Calvo, Koba Lein y Borja Sánchez también son baja.

El filial busca su primera victoria ante El Ejido

El equipo de Pepe Aguilar persigue su primer triunfo de la temporada y hoy tendrá la oportunidad de lograrlo en la localidad almeriense de El Ejido. Después de las tres derrotas cosechadas ante Betis Deportivo, Sanluqueño y Antequera y el empate logrado frente al Cádiz Mirandilla, los albinegros quieren sumar de tres para salir del último puesto de la clasificación. Enfrente tendrán al Polideportivo El Ejido, que marcha en decimocuarta posición con 4 puntos conseguidos con una victoria y un empate en las dos últimas jornadas tras caer derrotado en las dos primeras.