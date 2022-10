El STV Roldán vuelve a marcharse para tierras gallegas, en esta ocasión lo hace para enfrentarse ante el Marín Futsal. Un apasionante encuentro que se podrá seguir a través de Live Vuvuzela, a partir de las 17.00 horas. El equipo pachequero llega de volver a encontrarse con la victoria ante el Melilla, en un partido donde las murcianas remontaron a las visitantes y golearon de sobra. Las roldanenses terminaron el choque con un contundente 4-1 en el marcador, y con 3 puntos en el bolsillo, que son importantísimos para mantenerse vivas en la clasificación.

El enfrentamiento ante las Melillenses, fue un plus de motivación para las murcianas, que saben que si quieren pueden vencer a quien sea, incluso aunque tengan a la mejor jugadora del mundo. Mariángeles, fue la que mejor parada salió del partido, ya que su gol, fue elegido como la mejor diana de la jornada. Una acción individual, que empezó Marian, robando el balón en la banda, y acto seguido se deshizo de las defensoras con un bonito gesto técnico, y acabó finalizando con una vaselina perfecta. El STV Roldán acumula dos victorias y un empate en sus 3 encuentros disputados en lo que llevamos de campaña. El primer triunfo llegó contra Ourense Envialia, donde venció 1-2, luego empató a cinco contra el Alcorcón, y acabó venciendo a Melilla por 4-1.

Joaquín Peñaranda, que quiere seguir manteniendo la dinámica de victorias, no ha arriesgado, y ha apostado por llevarse la misma convocatoria prácticamente que contra Melilla. Almudena, Ana Rubio, Laura, Toñi, Mayte Mateo, Andrea Marín, Alba Gandía, Noelia Montoro, Lola, Consuelo Campoy, Mariángeles, Ángela Górriz y Carmen. El equipo al que se enfrenta el STV Roldán, el Marín Futsal, es un conjunto que no se lo va a poner nada fácil a las murcianas. El año pasado las gallegas pelearon por los play off hasta el último momento, pero al final no consiguieron meterse y acabaron quedando fuera de la fase final de la competición.

Este año las gallegas comenzaron la temporada venciendo por goleada al Sala Zaragoza, con un resultado de 1-6. Tras ese gran comienzo, llegó otro día mágico para Marín, venciendo por siete goles a dos al Leganés. La jornada pasada ya no pudieron aguantar más la buena racha y cayeron derrotadas ante Ourense por 2-0. Actualmente se encuentran cuartas con 6 puntos, a uno del STV Roldán.