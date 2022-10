En busca del gol y del triunfo. Esos dos serán los objetivos del Real Murcia en el partido que les enfrentará hoy al SD Logroñés en Nueva Condomina. Después de dos empates en sus dos choques en casa, en los que el 0-0 no se movió del marcador, los de Mario Simón están obligados a conseguir la primera alegría ante un público que se está volcando, con diez mil asistentes en cada uno de los encuentros.

Hoy se espera otra gran entrada y también se espera que el Real Murcia por fin consiga el triunfo como local en Primera RFEF. Para ello tendrá que ganar a un Logroñés que llega en racha. Tres victorias consecutivas han sumado los de Raúl Llona, olvidando sus dos tropiezos iniciales frente al Alcoyano y al Amorebieta. Y para ganar, el Real Murcia tendrá que marcar, algo que no ha hecho en los dos partidos que ha disputado en Nueva Condomina. Se atascó con el Calahorra en la jornada 1 y tampoco pudo batir a la defensa del Numancia hace quince días.

Las dos victorias a domicilio -ante el Intercity y frente a la Real B- habían hecho que esos dos empates no dolieran tanto, sin embargo, tras perder en un mal encuentro contra el Barcelona B, ya no hay excusas y el Real Murcia estará obligado a sumar los tres puntos esta misma tarde.

Dijo ayer Mario Simón en rueda de prensa, que las derrotas traen oportunidades para los suplentes, por lo que no sería de extrañar que hoy hubiese algún que otro cambio en la alineación. Aunque el técnico grana se ha mantenido fiel desde casi el inicio a su equipo base, hay dos puestos que se miran de reojo. Uno de ellos es la portería. Se esperaba que antes o después tuviese su oportunidad Joao Costa, meta firmado en las horas finales el mercado, pero el fallo de Miguel Serna hace una semana puede acelerar esa modificación. Por tanto, hoy podría significar el debut del portugués con la camiseta grana.

Más dudas se están generando en ataque. Sin ese delantero top que se prometió en verano, Mario Simón ha apostado 100 por 100 por Miku, pero el venezolano no está respondiendo sobre el campo. Pese a que no le llegan balones y a que apenas entra en contacto con sus compañeros, tampoco ha estado acertado en las pocas que ha tenido. Con Andrés Carrasco prácticamente ignorado por el entrenador y sin más alternativas, posiblemente Miku repita, repita y repita en el once, aunque lo normal es que Carrasco tenga su oportunidad después de ser uno de los grandes protagonistas en Segunda RFEF. Hasta es posible la opción del falso 9, con Dani Vega como referencia, algo que ya se vio frente al Calahorra.

Habrá que ver cómo resuelve Mario Simón esos dos problemas. Porque los vaivenes en el extremo izquierdo ya son habituales. Sin nadie que se asiente, el técnico va probando cada semana con una opción. Hoy no se descarta que vuelvan los cambios y que Zeidane, Arnau Ortiz o Loren Burón entren en el once.

Lo que parece que se mantendrá fijo es tanto la defensa como el centro del campo. Con Alberto González y Piña como referentes de la zaga, Javi Rueda y Arnau Solá repetirán en las bandas. Por su parte, Aguza, Ganet y Julio Gracia seguirán en el medio.

Enfrente el Real Murcia tendrá a un SD Logroñés que llega después de sumar tres victorias consecutivas. En la plantilla riojana hay un exmurcianista. Se trata del delantero Andrés Silvente, aunque el atacante posiblemente no juegue por un golpe sufrido en el último partido.

"Estamos contentos con los tres porteros y cualquiera puede jugar"

«El equipo no se puede quedar con las heridas de la derrota del otro día». Así se expresaba Mario Simón cuando le preguntaban por la semana posterior a caer en Barcelona. Para el técnico, el Real Murcia «tiene la exigencia» de pasar página rápido, y deberá hacerlo esta tarde frente al Logroñés. Sobre la ausencia de goles y victorias en casa, el madrileño dijo que «preocupación ninguna», añadiendo que «es anecdótico». «Hemos estado muy cerca de ganar los dos partidos», comentaba. Mario Simón también fue cuestionado sobre un posible cambio en la portería después del error de hace una semana de Miguel Serna. No lo descartó el técnico. «Miguel está bien. Cada uno tiene su experiencia y cuando juegas de forma valiente te puedes equivocar. No valoramos el error, valoramos la semana de trabajo y la situación, y a partir de ahí decidimos. Pero eso ocurre e la portería y en cualquier otra posición. Cuando el equipo no gana, los jugadores de banquillo tienen posibilidad de entrar. Es algo que se da en el día a día. Tenemos una plantilla igualada y puede haber cambios siempre», decía, para al ser preguntado otra vez sobre si hay debate en la portería, añadir que «estamos contentos con los tres porteros y cualquiera de ellos puede jugar». Mario Simón también habló de la posibilidad de que Felipe Moreno llegue al accionariado del Real Murcia. El técnico grana dijo que «todo lo que sea estabilidad y proyección es bueno para todos. Para nosotros es bueno que se hable solo de fútbol, a la plantilla le da un plus. Después de años malos, tener estabilidad y proyección de cara a futuro es para estar contentos. Hay que refrendarlo con victorias».