El gran arranque de temporada del Fútbol Club Cartagena no ha pasado desapercibido para nadie y las buenas palabras fluyen en todas direcciones hacia el Cartagonova. Primero fue Luis García Plaza, el técnico del Alavés, que mencionó después de medirse al cuadro albinegro que el Cartagena «es un gran equipo candidato a estar en la parte alta de la clasificación» y ayer fue Jon Pérez Bolo, entrenador del Real Oviedo, el que le cogió el testigo antes del encuentro del domingo a las 18.30 que enfrentará a su equipo con el de Luis Carrión. «Es un rival durísimo con un grandísimo entrenador y gente experimentada que sabe a la perfección lo que tiene que hacer. Está donde está por méritos propios y es un candidato a jugar el play off», afirmó el entrenador de los carbayones.

Como no podía ser de otra manera, todo esto ha llegado a oídos del FC Cartagena, de Luis Carrión y de sus jugadores, pero el catalán mantiene una rígida postura para controlar el positivismo desmedido. «Tiene una parte positiva porque sabes que el equipo está haciendo un buen trabajo, pero no nos tiene que servir para relajarnos, porque el halago debilita. Tenemos que saber que estamos haciendo una buena temporada de momento y no perder eso», aseguró Carrión. «A mí no me cambian en nada las buenas palabras e intento que a mis jugadores tampoco», añadió.

El de Barcelona agradece los halagos, no obstante, no deja que condicionen su manera de ver al equipo ni su forma de trabajar. «Yo pienso lo mismo ahora que cuando empecé a ver al equipo. Agradezco las buenas palabras, pero no me van a hacer creer que somos más de lo que somos. Somos un equipo con bajo presupuesto, pero que trabaja mucho, que tiene hambre y ganas», defendió. Según el jefe del banquillo albinegro, las opciones del conjunto cartagenero pasan por estar siempre al cien por cien, por lo que no se pueden acomodar. «Jugando mal no tenemos opciones de ganar. Tenemos que competir todos los días para estar cerca de ganar. Si dejamos de hacerlo, lo tenemos jodido», manifestó.

A pesar de su distanciamiento con las opiniones ajenas, Carrión sabe lo que su equipo está haciendo bien y por lo que ha mejorado sus resultados con respecto a la pasada temporada. «Creo que este año somos más compactos, pero también jugamos muy bien y llegamos más al área que el pasado curso, solo que hemos mejorado en transiciones. Parece que somos más estables, hacemos un buen fútbol y atraemos al rival para encontrar espacios. Tenemos que ser constantes durante 42 jornadas y cuesta mucho», aseveró el entrenador.

Ya con la vista puesta en el partido del domingo, el barcelonés valoró al Real Oviedo y a su entrenador, que está haciendo un buen fútbol a pesar de sus dudas por culpa de los resultados. «Es un buen equipo que está haciendo bien las cosas en cuanto a juego con la idea del mister. Lo conozco y trabaja muy bien. El año pasado casi hace play off con la Ponferradina y este año tiene muy buenos jugadores que se están asentando. Será un partido complicado porque tiene gente de alto nivel», reiteró.

Con respecto a su plantilla para Oviedo, donde nunca ha ganado el cuadro cartagenero, el entrenador es «positivo» con la situación de Isak y Alcalá y sus molestias, pero «aún tiene que valorar» tanto a Franchu como a Tejera. Carrión tendrá por primera vez disponible a Jaime Romero, que irá convocado según adelantó el técnico. «Sé lo que nos puede dar y vendrá convocado el domingo. Sabemos que no está al cien por cien, pero es uno más y nos puede aportar cosas diferentes. Puede jugar en la derecha y meterse por dentro o salir como punta o segundo punta», concluyó el entrenador albinegro Luis Carrión.