El UCAM Murcia CB arrancó anoche la temporada de la Liga Endesa de la peor forma posible. No por caer derrotado en la jornada inaugural, sino por los constantes problemas que no pudo solventar ante un Río Breogán mucho más efectivo en el Palacio de los Deportes (70-84). El conjunto de Sito Alonso no logró carburar en ningún momento del encuentro. La falta de fluidez en ataque la acusó también en defensa, donde el cuadro gallego encontró todas las grietas posibles al nuevo juego interior de los universitarios y la lucha por el rebote (28 capturas por 41 visitantes) fue bastante clara para los gallegos. Aún así, el UCAM se mantuvo cerca durante gran parte del encuentro. No fue capaz de igualar el marcador, ni de ponerse por delante, cuando la ventaja se mantuvo entre los cuatro y ocho puntos durante el grueso del encuentro y, al final, el Breogán se encontró con un premio mayor al lograr 14 puntos de renta pensando ya en el ‘basketaverage’.

Quizá le pasó demasiada factura al equipo murciano el no jugar un amistoso en la última semana de la pretemporada. O la razón pudo ser la cantidad de piezas nuevas con la que saltó ayer a la pista respecto al pasado curso. Pero lo cierto es que al cuadro universitario le faltó chispa y anchuras en su estreno en la Liga Endesa. Sobre todo en un juego interior totalmente renovado, y que el sábado, en Zaragoza, deberá solventar varias de las dudas ofrecidas en el Palacio. El Río Breogán empezó más entonado que el UCAM desde el principio. Trice, McFadden, Anderson, Radovic y Diop fue el primer quinteto escogido por Sito Alonso para arrancar la temporada, y el escolta rompió la sequía local con la primera canasta (2-5). El conjunto universitario comenzó con problemas para imponerse en la zona y en el rebote, sobre todo el defensivo, y el entrenador del UCAM tuvo que cortar el juego con el primer tiempo muerto tras un triple de Bamforth (2-11). Arrancó mucho más enchufado el UCAM en la reanudación, con el primer lanzamiento de tres convertido por Trice, pero continuó sufriendo por dentro y Pustovyi entró a pista por Diop. Un triple de McFadden y otra acción rápida de Radovic, a pase de Anderson, reactivaron al Palacio y al equipo a cuatro minutos y medio para finalizar el primer cuarto (10-13). El UCAM era capaz de ofrecer buenas señales por momentos, pero no terminaba por sentirse cómodo en este primer cuarto en ninguna de las dos canastas (12-19). Sito Alonso le dio un giro a las rotaciones, con la entrada de Bellas, Luther, Klavzar y Jelínek a un minuto y medio para finalizar, y un triple desde la esquina del base apretó de nuevo el marcador (15-19). Nada cambió en la recta final, pese a los intentos del UCAM, y el cuadro gallego se llevó el primer asalto (17-22). Trató de imprimir algo más de intensidad el UCAM Murcia en este segundo cuarto, sobre todo en defensa. Así reactivó al Palacio, obligando al Breogán a agotar la posesión sin lanzar, junto a un triple de Jelínek (20-22). El partido entró en un escenario mucho más trabado, y el UCAM tampoco supo sacar beneficio de ello a cinco minutos para el descanso. Cada pequeño paso que intentaba dar el conjunto universitario era castigado sobre todo por un Scott Bamforth desde el perímetro, alcanzando los dobles dígitos antes de finalizar la primera parte, para obtener de nuevo una ventaja de ocho puntos para el cuadro gallego (25-33). Fue entonces cuando dos canastas consecutivas de Davis recortaron la distancia y provocaron el tiempo muerto de Veljko Mrsic (29-33). El UCAM lo intentó en el último sprint del segundo cuarto, pero no mejoró y el poder mantenerse cerca en el marcador al descanso era la mejor noticia (34-39). La igualdad se mantuvo en el inicio de una segunda parte en la que el UCAM se mostró algo mejor en ataque, pero en la que mantuvo sus problemas para detener al Breogán. Un triple de McFadden fue rápidamente neutralizado por Hollatz, con dos canastas consecutivas, y la distancia no era rebajada (43-49) Ilimane Diop, desde el perímetro, ayudaba a la reacción al tener que sentarse Pustovyi por no funcionar el juego interior en defensa. Sin embargo, Nakic apagó pronto la llama devolviendo el lanzamiento desde el perímetro (46-54). Travis Trice anotó desde el triple en la posesión del UCAM, pero al mandar al Breogán a los tiros libres, no era suficiente para igualar el marcador (49-55). Diop fue entrando en juego, al capturar un rebote ofensivo y sumar la canasta para recortar la distancia a cuatro puntos a falta de 40 segundos, pero de nuevo el equipo gallego sumaba desde el tiro libre (51-57). Un triple de Trice animó el tramo decisivo del encuentro para el UCAM Murcia y Jordan Davis consiguió dejar la desventaja en tan solo tres puntos en siguiente acción (56-59). Sin embargo, el equipo universitario no supo rematar la faena. Ya fuera por los huecos en defensa o por los fallos en ataque, los de Sito Alonso no lograban dar la estocada definitiva. Consiguió recortar hasta un solo punto de desventaja con dos acciones de Trice y provocando el tiempo muerto de Veljko Mrsic (58-59). Pero las cuatro faltas a seis minutos del final fue una carta muy jugosa con la que el Breogán también jugaba a su favor, al acudir al tiro libre. El UCAM no supo sacar tajada de su momento, y el Breogán, con Happ por dentro, no perdonó. Ni siquiera en los dos últimos minutos después de que Sergi García sentenciase el partido mucho antes de su final con dos triples (70-84).