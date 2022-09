El UCAM Murcia Club Baloncesto arranca este jueves su vigésimo quinta temporada en la máxima categoría del baloncesto nacional. Durante todo este tiempo, que arrancó en 1990, la entidad ha estado constantemente montada en una montaña rusa, con ascensos y descensos. Pero en los últimos doce años siempre se ha mantenido entre los mejores, el mayor período de regularidad en la ACB, que ha tenido como hitos más importantes el tercer puesto en la Champions League Basketball en Atenas en 2018 y las semifinales de la Copa del Rey del pasado curso en Granada.

Mantener el estatus alcanzado la campaña pasada y el regreso a competición europea son retos para héroes, como dice la campaña de abonados, que se le plantea a la plantilla que dirige por quinta temporada Sito Alonso. Para abrir boca, esta noche recibe al Río Breogán (21:30 horas, Movistar Deportes 2) en un Palacio de los Deportes que presentará un excelente ambiente, con una nueva peña en la grada, que lleva el nombre del entrenador madrileño, y otra, el grupo de animación Sadiel Rojas, que acudirá con una charanga al más puro estilo del Baskonia.

Rojas, precisamente, no podrá estar en la pista ante el renovado conjunto lucense. El Juez Único de Competición de la Federación Española de Baloncesto ha decidido imponerle una sanción de dos encuentros, por lo que tampoco podrá jugar el sábado en Zaragoza frente al Casademont. El castigo corresponde a la acción de un partido del curso pasado frente al Gran Canaria. La jugada con AJ Slaughter fue sancionada como falta antideportiva, pero el club insular denunció que había sido una agresión.

Los colegiados del choque se reafirmaron en su decisión inicial de considerarla antideportiva, pero el Juez ha entendido que sí hubo agresión. La decisión, que va a ser recurrida por el club universitario ante los tribunales ordinarios, se ha considerado como una injusticia, además de sentar un precedente al rearbitraje de una jugada. Los dirigentes de la entidad se sienten agraviados por esta decisión que va a impedir contar con el capitán en el arranque liguero.

Hoy estarán frente a frente dos equipos que han sufrido una profunda remodelación este verano. Al UCAM, que hoy no tendrá que hacer un descarte por la ausencia del dominicano, han llegado ocho nuevos jugadores, que tendrán la difícil misión de hacer olvidar a Augusto Lima, James Webb o Isaiah Taylor, que lograron que el equipo fuera el máximo anotador de la campaña 2021-2022. Sobre las espaldas del base Travis Trice, el alero James Anderson y el pívot Artem Pustovyi recaerá gran parte del protagonismo.

El Breogán, que el curso pasado, al igual que el UCAM, estuvo en la Copa del Rey, ha tenido que acometer también una profunda remodelación de su plantel debido a la revaloración de algunos de sus jugadores, especialmente el bosnio Dzanan Musa, que se marcó al Real Madrid. Tampoco continúan Jordan Sakho, que fichó por el club murciano, Tyler Kalinoski o Rasid Mahalbasic. Los únicos que continúan en la plantilla son los hermanos Quintela, Sergi y Erik, y el ala pívot serbio Marko Lukovic. El conjunto lucense fichó al base alemán Justus Hollatz, al español Sergi García, los aleros serbios Stefan Momirov y Nemanja Nenadic, el ala pívot croata Toni Nakic, los pívots Víctor Arteaga, el austríaco Luka Brajkovic y el estadounidense Ethan Happ, y el escolta norteamericano Scott Bamforth. En pretemporada, los lucenses sacaron adelante todos sus partidos, entre ellos los dos que afrontaron ante rivales de la máxima categoría, el Surne Bilbao y el Monbús Obradoiro, al que superaron en la final de la Copa Galicia.Texto

El entrenador del UCAM Murcia CB, Sito Alonso, aseguró en la víspera del debut en la temporada 2022-2023, que sus objetivos son "siempre muy ambiciosos y pasan por estar en posiciones de play off por el título", al tiempo que otorgó galones a James Anderson, alero estadounidense de 33 años, de quien ha dijo que "debe guiarnos y ser protagonista".

"Después de tanto tiempo sin competir tenemos dos partidos seguidos el jueves contra el Breogán y el sábado en Zaragoza y comenzar en casa muchas veces es un refuerzo importante. Esperamos jugar con intensidad ante un rival más rodado y que hace un baloncesto atrevido y dinámico, con variedad a la hora de defender, y es la ocasión para que los nuevos sepan lo que es la Liga Endesa", comenzó diciendo.

Del conjunto gallego, que ha perdido al que venía siendo su líder indiscutible, un Dzanan Musa que ha recalado en el Real Madrid, Sito ha destacado lo siguiente: "Tiene jugadores determinantes pero no tan especiales como Dzanan Musa y Rasid Mahalbasic, pero juega con más intensidad y con un arsenal táctico para interrumpir el ritmo del rival y eso le hace ser más peligroso".

El UCAM CB cuenta con ocho jugadores nuevos en el equipo, que se suman a los cinco que siguen. "Lo primero cuando tienes ocho jugadores nuevos en la plantilla es lo básico, la intensidad, las reglas de ataque… Hay mucho para trabajar y tenemos tiempo para eso", aseguró. "Tenemos que pensar en nosotros mismos, con el respeto máximo al adversario, y competir al más alto nivel. La filosofía es muy parecida aunque hay diferencias con respecto a la plantilla del pasado año. Tenemos un base más, experiencia, también más juego por encima del aro y un jugador que puede guiarnos pues ha demostrado su nivel a lo largo de su carrera como es James Anderson, quien ha sido secundario en el Efes y ahora tiene que ser protagonista e importante en la posición de alero", manifestó.

Para el estreno y también para el duelo de Zaragoza Sito no podrá contar con Rojas, al haber sido sancionado con dos partidos por lo que ocurrió la pasada campaña en el partido frente al Gran Canaria en el Palacio de los Deportes de Murcia. "No entiendo que un jugador por hacer una falta antideportiva en un partido de baloncesto y confirmada como tal por los árbitros en la revisión sea sancionado con dos encuentros de sanción. Cuando pierdes a un jugador por una decisión que no considero justa el mal sabor de boca es grande, pero tenemos que ser olvidadizos con ello y centrarnos en el partido", dijo al respecto.