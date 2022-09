El neerlandés Sjoerd Bax (Alpecin Deceuninck) ganó al esprint por delante de Alejandro Valverde (Movistar) la 75 edición de la Copa Agostoni, disputada a través de 193 km con salida y meta en Lissone. Sjoerd Bax (Gorinchem, 26 años) privó a Valverde de una victoria cuando el español está a dos pasos de la retirada como profesional a los 42 años, pero el neerlandés no perdonó en la recta de meta y en los últimos metros rebasó al campeón del mundo 2018.

Primera victoria con el maillot del Alpecin para Bax, quien levantó los brazos celebrando su primer triunfo profesional con un tiempo de 4h.53.26, a una media de 38,9 km/h. Después de Valverde se clasificó el italiano Andrea Piccolo (EF Education). Cerrando el grupo de 9 escapados que entraron en meta con adelanto cruzó la meta Enric Mas (Movistar).

Una prueba trufada con 13 cotas y las subidas repetidas a Lissolo y Brianza como alicientes, un examen de corte clásico que se disputó a base de ataques desde el principio, con escapadas y neutralizaciones constantes hasta que a 28 km de meta nueve corredores lograron el despegue definitivo.

Lo había intentado antes el español Ion Izaagirre (Cofidis), pero le ciclista vasco fue reducido. Fueron nombres ilustres los que decidieron. Se marcharon del pelotón Valverde y Mas por el Movistar junto a Nibali, Guillaume Martin, Rigoberto Urán, Formolo, Piccolo, Bax, Pozzovivo... en definitiva un despliegue de calidad y experiencia difícil de batir. Entre todos hubo entendimiento hasta que surgieron los ataques entre ellos. A 5 km de la línea lo intentó el "filósofo" Martin, luego Mas y Urán, pero nadie logró marcharse con la meta a la vuelta de la esquina.

Finalmente, en la recta que debía señalar al más rápido, Valverde se animó a lanzar su carta, tal vez demasiado lejos. El murciano se puso al frente, dio la impresión de poder lograr la victoria, pero Bax es un esprinter de nuevo cuño con gran futuro e impuso su fuerza. A la hora de subir al podio, los altavoces de la carrera llamaron a Alejandro Valverde con las siguientes palabra: "Segunda plaza, desde España, su majestad Alejandro Valverde". El de las Lumbreras emociona a punto de retirarse del ciclismo profesional. Bax sucede en el palmarés de la prueba al kazajo Alexey Lutsenko, ganador en 2021.

"Ataqué de lejos, pero me pasó un rival"

Alejandro Valverde, segundo clasificado en la Copa Agostoni, terminó la prueba "contento" tras una jornada en la que pudo alcanzar su victoria profesional numero 134, pero atacó de lejos y al final fue superado por el neerlandés Sjoerd Bax.

"Me he encontrado muy bien y creo que el equipo ha hecho un gran trabajo. Ha sido un día lluvioso y hemos tenido que tomar precauciones. Estoy contento, estuvimos en el corte bueno con Enric Mas y luego en el esprint ataqué de lejos, pero me pasó un rival", señaló en meta el ciclista español.