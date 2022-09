El Fútbol Club Cartagena ha presentado en rueda de prensa a su último fichaje, el extremo albaceteño Jaime Romero. Después del anuncio de su incorporación, primero a prueba y ahora como un jugador más del equipo, Jaime ha comparecido ante los medios de comunicación para expresar sus emociones. "La situación de un jugador que se lesiona la rodilla de gravedad es complicada, a la gente le cuesta confiar y que hayan confiado en mí me hace estar más implicado e ilusionado. Para mí estar aquí es un regalo", ha afirmado el futbolista.

Jaime ha explicado por qué aceptó la propuesta del Cartagena después de su última aventura en el extranjero, concretamente, en el Qarabag de Ayerbaiyán. "Llevo tiempo fuera de casa, me apetecía estar aquí y cuando un equipo con el Cartagena te lo propone, es imposible decir que no. Intentaré que todo salga bien, daré lo mejor de mí y voy a ayudar al equipo en todo lo que pueda", ha recalcado. Luis Carrión, que conoce bien al jugador, también ha jugado su papel para que Romero esté en el Cartagonova. "Conozco al mister de antes y ha sido importante para que venga", ha añadido.

Sobre su forma física, Romero ha admitido no estar al mismo nivel que el resto del grupo, pero no cree que necesite demasiado tiempo para estar listo. "No tengo el ritmo que tienen los compañeros, pero me encuentro en condiciones físicas perfectas, tengo buenas sensaciones, he trabajado durante el verano y yo creo que en un corto plazo de tiempo puedo estar al nivel de mis compañeros", ha asegurado. Cuando eso suceda, el manchego pretende fortalecer el ataque albinegro con "verticalidad, conducción y profundidad", las virtudes que le caracterizan.

Por último, Jaime ha explicado el momento anímico que vive después de superar la rotura de ligamentos. "Antes de lesionarme sentía que era el mejor momento de mi carrera. Tuve la mala suerte de lesionarme, pero ahora es cuando mejor me siento. Leo mejor el juego que cuando era joven y soy más tranquilo", ha concluido el atacante.