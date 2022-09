El Fútbol Club Cartagena ha entrado en el nuevo curso de la mejor de las maneras con cuatro victorias, un empate, dos derrotas y un buen rendimiento que le ha colocado en la cuarta posición, codo a codo con los mejores equipos de la categoría haciendo frente a la enorme competitividad de LaLiga Smartbank. Sin embargo, esa misma competitividad que permite gratas sorpresas como la albinegra provoca decepciones en otras ciudades más acostumbradas al éxito de sus equipos. Real Oviedo, Tenerife y Leganés, los tres próximos rivales del Cartagena, han visto como sus últimos resultados les alejan de su objetivo de estar arriba y les generan una ansiedad que puede jugar a favor o en contra del conjunto albinegro.

El primer rival que enfrenta el equipo de Luis Carrión es el Real Oviedo, el próximo domingo en el Carlos Tartiere. Los carbayones, que lucharon durante todo el curso pasado por colarse entre los seis primeros, no conocen la victoria en las últimas cuatro jornadas, donde solo han logrado tres empates, ante Levante, Burgos y Lugo, y una derrota frente al Ibiza. Tres puntos de los últimos doce en juego es un bagaje muy pobre para un equipo que persigue el play off de ascenso y que se ha alejado hasta la decimocuarta posición de la tabla con nueve puntos. Con una victoria frente al Cartagena, los azulones pondrían remedio a su mala racha y se pondrían a tan solo un punto de los albinegros, sin embargo, otro empate o derrota les podría hacer caer aún más abajo en una categoría que no espera a nadie.

Seguidamente recibirá el Cartagena la visita del Leganés, una de las mayores decepciones en el tramo inicial de liga. Los pepineros marchan antepenúltimos con cuatro puntos, los mismos que Racing y Málaga por debajo, y deben comenzar a sumar de tres cuanto antes para evitar males mayores. Lo curioso del ‘Lega’, que hace no tanto competía en Primera División, es que sus problemas vienen de atrás, ya que la pasada campaña coqueteó con el descenso durante toda la primera vuelta. Este curso lo ha vuelto a comenzar en dinámica negativa el equipo de Imanol Idiákez con cinco derrotas, un empate y una única victoria frente al Eibar hace tres jornadas, por lo que tendrá ante el Cartagena una prueba límite.

Igual de preocupante, aunque no tan sangrante, es el caso del Tenerife, último rival del cuadro albinegro en esta serie de tres partidos y al que visitará en el Heliodoro Rodríguez López. El equipo canario, que peleó el play off durante todo el curso pasado, que lo jugó y que se quedó a un partido de ascender a Primera, se encuentra ahora en un bache en decimosexta posición con ocho puntos que ha cosechado con dos victorias, dos empates y tres derrotas. Los dos siguientes partidos antes de enfrentarse al Cartagena marcarán su rumbo inmediato, pero lo cierto es que las dudas ya se han instalado en el cuadro chicharrero, algo que tendrá que gestionar el conjunto cartagenero.

La tranquilidad del Cartagena, que compite en cada partido, juega bien y obtiene resultados positivos, se enfrenta en las próximas tres fechas a la ansiedad de Oviedo, Leganés y Tenerife, que se encuentran sumidos en un mar de dudas y ansiedad por alejarse de su meta. Está por ver si los albinegros saben aprovechar el nerviosismo que se apodera de sus rivales o sucumben ante las importantes necesidades de los contrarios. Para entonces, los cartageneros podrían haber recuperado a Isak, Franchu y Tejera de lesión y haber incorporado a Jaime Romero si termina convenciendo en su prueba para fortalecer el ataque del FC Cartagena.

Adrián Sanmartín: «Debutar con el equipo fue cumplir un sueño»

Uno de los protagonistas del choque entre el Cartagena y el Alavés fue Adrián Sanmartín por su temporano debut con el primer equipo albinegro a los 17 años. Después de otra sesión con el equipo de Luis Carrión, el extremo habló para los medios del club. «Fue cumplir un sueño. Soy de Cartagena y llevo viendo al equipo desde que tengo 8 o 9 años, por lo que para mí es increíble», afirmó.

El canterano mantiene la humildad gracias a su familia, que le ha aconsejado «que no se le suba» el ego a pesar del debut. «Me han dicho que siga trabajando como lo estoy haciendo», aseguró. Por su parte, el técnico catalán le ha pedido que sea él mismo para continuar en la dinámica del grupo. «En el partido me comentó que me atreviera y que tuviera personalidad, porque con el 1 a 1 era lo que necesitaba el equipo», añadió.

Por último, Adrián desveló su buena relación con Mikel Rico, su ‘padrino’ futbolístico. «Desde el primer día me ha apoyado y ayudado. Yo sigo arrimado a él para escucharlo y poner en práctica sus consejos», concluyó Sanmartín.