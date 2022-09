No le terminan de salir las cosas al Real Murcia en casa. Si atendemos a los resultados del conjunto grana en este inicio de temporada, y lejos de lo que la lógica pudiese hacer pensar, los de Mario Simón parecen más cómodos jugando fuera del territorio murciano que ante su propia afición. Y es que no se trata solo de que el Real Murcia no haya sido capaz de ganar en la Nueva Condomina, sino que los allí presentes durante los 180 minutos de juego en lo que llevamos de campaña no han podido celebrar ningún gol.

El año pasado a estas alturas de temporada, el Real Murcia sí que había podido ofrecer tantos a su afición. En la misma jornada inaugural, los granas vencieron por 3-2 al Marchamalo para alegría de la parroquia local, y en el siguiente duelo en la Nueva Condomina, fue el Intercity el que se marcharía de Murcia con dos goles recibidos. Las jornadas pasaban y el Real Murcia seguía ‘mojando’ en casa, aunque los resultados alternaban entre victorias, empates y derrotas. Hubo que esperar a la jornada 14, ante el Melilla, para que el conjunto grana se quedase sin marcar en su estadio. Sin embargo, la temporada 22-23 parece haber comenzado a pie cambiado para el Real Murcia, por lo menos en cuanto a alegrías locales. Tras un debut que dejó dudas ante el Calahorra en casa, los granas recibían al Numancia con la moral por las nubes, pues los de Mario Simón tenían la oportunidad de sumar su tercer triunfo consecutivo, y ya de paso estrenarse ante su afición. Pero no pudo ser, y el empate sin goles volvió a reinar en el luminoso de la Nueva Condomina. Ahora, tras la dura derrota del conjunto murciano ante el Barcelona Atletic de la semana pasada, los granas vuelven a mirar hacia la Nueva Condomina con la esperanza de que, esta vez sí, la fortuna les sonría y acaben ofreciendo a su afición el premio que tanto se está resistiendo. Unos aficionados que, pese a los pobres números del equipo en casa, no pierden el aliento, algo que se ve reflejado en la alta asistencia al estadio murciano en lo que va de temporada. Al debut acudieron 9.497 espectadores a las gradas de la Nueva Condomina, cifra que aumentó ante el Numancia alcanzando las 10.647 almas. Estos datos corroboran, además, el éxito de una campaña de abonados en que ya se han vendido más de once mil carnés. Si atendemos a las próximas fechas del calendario grana, el Real Murcia parece no tenerlo muy complicado para acabar con su mala racha en casa. Tras visitar al Logroñés y al Nástic, este último por debajo en la tabla actualmente, los de Mario Simón recibirán a un Real Unión que marcha decimoséptimo, con tan solo 4 puntos y ocho goles encajados. Antes de acabar el mes, el Real Murcia se enfrentará en la Nueva Condomina al Osasuna B, con la esperanza de no tener que romper contra los navarros la mala racha local (será señal de que ante el Real Unión se hicieron los deberes). Eso sí, los granas ya no afrontarán este partido con la confianza de su imbatibilidad ante los filiales, pues esa buena racha que duraba desde enero de 2021 fue cortada por el segundo equipo culé. Delanteros, un paso al frente Con cinco goles anotados, el Real Murcia se sitúa en el noveno puesto de equipos goleadores del grupo II de la Primera RFEF. Números que aunque no hacen saltar las alarmas, sí que evidencian que aún le falta algo de pólvora en los metros finales. Sobre todo si atendemos a que todos los goles marcados por el Real Murcia esta temporada han llegado en botas de jugadores que, aunque de corte ofensivo, no son puramente delanteros. Al doblete salvador de Dani Vega ante la Real Sociedad B se le suman los goles de Pedro León, Ganet y Armando. Los goles en el conjunto grana llevan la marca del centro del campo. Es el momento de los arietes, aunque algunos lo tienen más complicado que otros. La escasa confianza de Mario Simón en Andrés Carrasco ha propiciado que uno de los héroes granas de la temporada pasada no haya gozado prácticamente de minutos. Mientras, Miku parece no encontrar su sitio en la delantera grana, sumando participaciones sin éxito ante la meta rival. Arnau, Loren Burón y Zeidane Inoussa tampoco han sabido ver puerta, postergando un problema al que la delantera grana está tardando demasiado en encontrar solución. «Solo pido a la afición que siga animando como hasta ahora» Aunque el Real Murcia no ha conseguido aún dar una alegría a su afición en casa, la plantilla grana confía en que los resultados llegarán, y anima a los propios aficionados a no dejarles solos, tal y como ha remarcado Íñigo Piña en sus últimas declaraciones: «Nosotros tenemos la ilusión de dar una alegría en la Nueva Condomina a nuestra gente. Solo pido a la afición que siga animando como lo ha hecho hasta ahora, dándonos todo el aliento que necesitamos en cada partido», ha afirmado el central navarro con la mente puesta ya en el duelo ante el Logroñés del próximo sábado.