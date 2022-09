Carlos Alcaraz Garfia ha regresado esta semana a los entrenamientos en el Academia JC Equelite de Villena para preparar el último tramo de la temporada, que arranca el próximo lunes en el ATP 500 de Astaná, en Kazajistán. El tenista se ha llevado dos sorpresas. Por un lado, sus compañeros de entrenamientos, entre ellos Pablo Carreño, le han manteado para celebrar que se ha convertido en el número 1 del mundo más joven de la historia. Y por otro, su equipo ha elaborado una camiseta conmemorativa con una imagen suya dando un golpe de derechas y otra con el trofeo del Abierto de Estados Unidos en las manos con una leyenda debajo “Carlos Alcaraz N1 ATP Septiembre 2022”.

Además, hoy se ha presentado en la Academia Juan Carlos Ferrero Equelite el Alicante Ferrero Challenger, que se celebrará entre los días 2 y 9 de octubre y será disputado en las pistas duras del ya mencionado complejo deportivo. Este mismo torneo lo ganó en 2020 Carlos Alcaraz, quien se ha convertido en el padrino y gran atracción de la presentación. En esta edición, la organización del evento ha confirmado ya la presencia de importantes jugadores del ranking mundial. Constant Lestienne, actualmente entre los 70 mejores jugadores del mundo y vigente campeón del torneo, luchará por intentar revalidar el título como ya lo logró Pablo Andújar en las primeras ediciones. Junto a él estarán otros grandes jugadores como el joven portugués y también ‘top 100’ Nuno Borges, y el ex número nº 7 del mundo Fernando Verdasco. El cuadro presenta otros nombres a tener muy en cuenta en el futuro. Emilio Nava, que se forma en la propia academia y que viene de haber ganado su primer partido de Grand Slam en el US Open, cediendo en cuatro sets ante Andy Murray. Otra de las principales atracciones será el joven ganador del US Open junior Martin Landaluce. El español de 16 años está dando mucho que hablar y debutará en un cuadro profesional ATP gracias a una invitación.

En ediciones anteriores, el torneo ha contado con jugadores de la talla de Jannik Sinner, Félix Auger-Aliassime, Álex de Miñaur, Alejandro Davidovich y, por supuesto, Carlos Alcaraz.

El torneo reparte 45.000 dólares de premios en metálico y cubre la hospitalidad de todos los competidores profesionales, hecho únicamente posible gracias al apoyo de importantes marcas como Postres Reina, Isdin, y Head.

El exnúmero uno del mundo y director del torneo, Juan Carlos Ferrero, ha señalado que el objetivo del torneo es seguir creciendo: “El año que viene tenemos como objetivo subir los premios y la categoría de nuestro ATP Challenger, aumentando así la cantidad de puntos y de premios en dinero a repartir, dando así un nuevo salto de calidad a este importante evento tenístico”, expresa el entrenador de Alcaraz.