"¿Que qué me ha dicho Morata? Que el gol es mío. Pero lo ha marcado él, le he visto allí solo y he decidido pasarle el balón". E instantes después de que Nico Williams tomara esa decisión, el ariete del Atlético la honró marcando el tanto que daba a España la victoria frente a Portugal y su consecuente clasificación para la Liga de Naciones.

"Eso es decisión del entrenador", contestó el extremo del Athletic, tímido y pillo a la vez, cuando le preguntaron si ya se veía en el Mundial, donde sin duda estará su hermano Iñaki, en su caso defendiendo la camiseta de Ghana. Nico, es evidente, gana enteros para estar en la lista definitiva tras ser partícipe definitivo de la victoria en Braga. Entró en el campo algo precipitado, pero en el momento de la verdad estuvo hábil para recoger el envío de Carvajal y devolver el balón al área pequeña para que Morata marcara a puerta vacía, pendiente Diego Costa del movimiento del extremo del Athletic. Luis Enrique tiene ahora algo más de un mes para reflexionar sobre Williams y sobre otro buen puñado de futbolistas para ajustar su convocatoria definitiva para el Mundial. A priori, podrá contar entonces con futbolistas habituales en sus planes que en esta citación han sido baja. Es el caso de Laporte, Iñigo Martínez, Dani Olmo y quizá Ansu Fati, a la espera de que su participación en el Barcelona confirme su definitiva recuperación. Bazas como las de Sergio Ramos o Iago Aspas parecen descartadas. España gana a Portugal y se clasifica para la 'final four' de la Liga de Naciones El plan competitivo de España contempla, por el momento, un único partido amistoso previo al Mundial. Se jugará el 17 de noviembre en Amán frente a Jordania, un rival de escasa talla. El debut en Qatar será el día 23, en el estadio Al Thumama, Doha. Alemania (27 de noviembre) y Japón (1 de diciembre) serán los otros dos rivales rumbo a los octavos de final. Tras la cita de Qatar, lo siguiente será la final four de la Liga de Naciones. 2023 coronará al ganador de la tercera edición del torneo y será, ya con total seguridad, un campeón nuevo. Portugal, ganador en 2019, y Francia, vencedor en 2021 tras ganar la final a España, no se han clasificado entre los cuatro mejores en esta ocasión. A España le acompañan Italia, Croacia y Países Bajos que ejercerá de anfitrión, a falta de confirmación oficial. Las semifinales, todavía sin sortearse, y la final se disputarán entre el 14 y el 18 de junio del año que viene. Golea la sub’21 España recibió anoche buenas noticias, aunque no fuera en Braga, sino en Huesca. Allí, en El Alcoraz, la sub’21 resolvió su amistoso contra Noruega con un contundente 3-0. José Gragera, Abel Ruiz y Hugo Novoa marcaron los goles del combinado de Luis de la Fuente, que sigue con su preparación, con la vista puesta en el Europeo que se disputa el próximo verano en Rumanía y Georgia. Las dos selecciones anfitrionas, Bélgica, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Noruega, Portugal, Suiza, Ucrania, República Checa, Croacia e Israel serán sus posibles rivales en la primera fase. Las cuatro últimas se clasificaron ayer, tras salir victoriosas de los cruces de repesca.