El UCAM Murcia no pudo pasar del empate ante el Torremolinos (2-2). El conjunto local comenzó muy bien en el primer tiempo, siendo superior y adelantándose en el marcador, pero los visitantes respondieron bien y empatando en su primer acercamiento a la portería universitaria. Los de Molo supieron sobreponerse y marcharse al descanso por delante en el marcador, gracias a un golazo de Yasser. En la segunda parte el partido fue muy distinto, con un UCAM que no terminaba de encontrarse y acabó pagándolo. Concedió un penalti y Castillo no perdonó y empató para el Torremolinos. El encuentro acabó 2-2 y los universitarios acumulan dos jornadas sin ganar.

El UCAM Murcia no ha empezado la 2ªRFEF con el mejor pie posible: 1 victoria en 3 partidos. Pero este domingo el equipo de Molo tenía la oportunidad ante el Torremolinos de intentar cambiar esa dinámica y empezar a conseguir puntos para salir de esa decimocuarta posición en la que se sitúa la escuadra de la Universidad Católica. El choque arrancó con un UCAM lanzado al ataque. Los de Molo sabían lo que tenían que hacer en el encuentro. En los primeros compases del choque dejaron claro la línea que iba a seguir los primeros 45 minutos con los azul y dorado dueños de la pelota y del control del juego, dejando sin ideas a los visitantes. En el minuto 9, tal y como se veía venir, los universitarios se adelantaron en el marcador. Alfredo robó magistralmente el balón en el centro del campo y salió al ataque, metiendo un pase al hueco para Sergio Cortés, quien se metió hasta la cocina y dio el balón atrás para la llegada de José Fran, quien golpeó el balón con el interior y puso el 1-0 en el luminoso. Minutos después, en el 22 de juego y con el Torremolinos, que había dado un paso al frente, empezó a llegar el peligro al marco del UCAM. En la primera ocasión que tuvieron los visitantes, llegó el tanto. Javi López, desde la banda izquierda, puso un centro al corazón del área, donde esperaba Alexis, que se encontraba solo, para rematar a placer y empatar el encuentro. Después de la igualada del Torremolinos, el UCAM Murcia bajó el ritmo, pero siguió dominando, y entrando en los últimos minutos, Yasser rompió el empate. En el 36 de partido, Migue Marín, por la banda izquierda, puso un centro hacía la frontal del área, que parecía que no iba a nadie, pero de pronto apareció Yasser para empalar a la perfección el balón y ponerlo en la escuadra derecha. Con un golazo el UCAM se marchó a los vestuarios por delante en el marcador. Ya entrados en la segunda mitad, el encuentro era muy distinto a lo visto en los primeros 45 minutos. El Torremolinos salió mucho más espabilado que los locales, aunque las ocasiones se repartían para ambos conjuntos. Los visitantes tuvieron dos ocasiones para empatar, pero Javi López mandó el balón por alto con la cabeza, y Pau Torres evitó el gol de Alexis con una mano salvadora al chut del delantero visitante. En el minuto 67 el árbitro decretó penalti en contra del UCAM. Los universitarios robaron el balón en el lateral y se la dieron a la defensa para que despejara dentro del área, pero Miguel estuvo muy listo y se adelantó al defensa azul y dorado en una jugada que el colegiado interpretó que el jugador local golpea al visitante por detrás, aunque las imágenes demuestran que no es así. Castillo fue el encargado de lanzar el penalti. El mediocentro visitante engañó a Pau Torres y anotó con un tiro raso al palo derecho. Los últimos minutos fueron un pasacalles. El balón se movía de un lado para otro, pero sin ningún tipo de idea. El Torremolinos estuvo a punto de llevarse la victoria, ya que fue superior a los locales, que acabaron el partido jugando con uno menos por la lesión del recién entrado Isa Drammeh, y como Molo ya había consumido los cinco cambios, no pudo ser sustituido por nadie. El UCAM Murcia terminó empatando ante el Torremolinos en un partido que pudo ganar, pero las imprecisiones y la falta de resolución condenó a los de Molo, quien declaró sobre el encuentro que "el partido te lo resumiría en una falta de contundencia en nuestra línea defensiva brutal, y así no se puede competir contra nadie", afirmó el técnico tras los errores cometidos por su equipo. "El tanto del conjunto visitante llegó en un momento en el que su mentalidad va creciendo, la nuestra va decayendo, y en una ocasión por una pérdida del lateral, y sin mucha gente apoyando en la presión tras pérdida te hacen gol", comentó el entrenador del UCAM, haciendo balance tras el primer gol del Torremolinos. El conjunto de la Universidad Católica no disputó mal encuentro, el problema es que no sabe aguantar ese buen ritmo de partido, y eso Molo lo tiene claro. "Damos buenas versiones, pero no sabemos darle continuidad. Hemos hecho un inicio de partido espectacular en todos los sentidos, equipo alto, con presión, dejando al rival sin poder pasar del centro del campo", añadió Molo. Los partidos que en los que el UCAM ha cedido puntos, o se ha dejado, como en Vélez, Sevilla o ayer mismo, se resumen en fallos de concentración y en no mantener un ritmo constante durante todo el partido: "Tenemos que ser mucho más continuos, y eso nos lo da los ritmos, entender que hay momentos en los que se puede dominar a tu rival, y otros en los que te dominan y entenderlo como algo natural, y eso parece que a día de hoy no nos da, ya sea mental o físicamente", concluyó Molo.