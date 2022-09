Ya en sus respectivos domicilios, y algo más tranquilos, los aficionados del CD Castellón que el domingo se desplazaron a tierras catalanas para presenciar en directo el choque de Primera Federación que enfrentó a su equipo con la UE Cornellà, y que acabó con empate sin goles, aún no dan crédito a lo sucedido a su llegada a las inmediaciones del RCD Stadium, donde un grupo de seguidores violentos les esperaban "con bates y palos".

Desde los Mossos d’Esquadra explican que estos incidentes se produjeron antes del encuentro, concretamente en las inmediaciones entre el centro comercial Splau y el estadio del RCD Espanyol --donde la UE Cornellà disputa sus partidos como local esta temporada--, y se saldaron con una única persona herida leve y que ésta no quiso presentar denuncia. Así, el partido se pudo disputar sin incidentes, aunque los Mossos realizaron un acompañamiento a los aficionados del Castellón a la salida del estadio “para evitar nuevos incidentes”.

No obstante, desde la Federación de Peñas del Castellón (Fedpecas), encargados de organizar el desplazamiento, se hablaba tres personas afectadas: un seguidor del Castellón que recibió un puñetazo y le rompieron las gafas; otro requirió asistencia sanitaria con un corte en la cabeza; y la citada mujer, que no era seguidora del Castellón, pero pasaba por el lugar, y que fue empujada, quedó tendida en el suelo durante media hora y fue posteriormente trasladada a un centro médico.

Los Mossos d´Esquadra investigan el suceso para esclarecer quién los ha originado, pues los agresores iban encapuchados y se desconoce de qué club son aficionados.

Algunos de los aficionados que se vieron implicados en los deleznables acontecimientos --hubo afectados de ambos equipos-- relataron para Mediterráneo, diario que pertenece al grupo Prensa Ibérica al igual que este medio, cómo lo vivieron:

Samuel. Seguidor del Castellón. "Estábamos llegando al centro comercial unos cuantos aficionados y de repente vimos a varios aficionados del Castellón correr cerda de nosotros. Cuando vimos llegar al grupo de ellos con palos y piedras nos metimos rápidamente en un restaurante corriendo y estuvimos unos cinco minutos dentro. Cuando se calmaron los ánimos salimos. Un gran susto".

Jorge. Seguidor del Castellón. "Yo estaba en el servicio de un bar, cuando salí oí gritos, ruidos y botellas romperse y vi sillas volar. Junto a mis compañeros nos metimos dentro del bar, junto a vecinos de Cornellà que estaban allí comiendo algo antes de ir al fútbol. Se perdieron calle al fondo. No vi más. Pero algo triste, lamentable y menos mal que todo quedó en un susto".

Adrián. Seguidor del Castellón. "Nosotros bajamos del autobús y fuimos dirección al centro comercial que está a unos tres min andando. Por suerte fuimos de los primeros en salir del bus y llegar hasta allí. Una vez llegamos al centro comercial vimos a mucha gente corriendo hacia nosotros y a lo lejos gente con palos y tirando piedras. Corrimos hasta que nos resguardamos en los baños de un bar. Pasados unos cinco minutos nos dijeron los dueños del bar que ya podíamos salir que se había acabado todo y se habían ido".

Joel y Marta. Seguidores del Cornellà. "Estábamos llegando al campo y de repente han empezado las carreras, seguidores del Castellón corriendo porque les perseguían un grupo de encapuchados, con palos. En un momento determinado, una señora mayor que ha visto eso se ha levantado de la terraza del bar para irse corriendo y ha sido arrollada. Ha caído al suelo. Nadie se detenía a auxiliarla". "Nosotros nos hemos interesado, llamamos al 112 y vino una ambulancia y la atendió. Se la llevaron en ambulancia. Estaba como asustada".

Alfred. Seguidor del Cornellà. "Sinceramente, no sé quiénes eran. Me extraña que sean del Cornellà. Yo estuvo la pasada temporada en Castalia, ganamos, el público nos aplaudió y nosotros tan felices por lograr la salvación. Por eso no entiendo nada. Fueron un par de minutos muy jodidos, con gente corriendo y detrás otros con palos y lanzándoles botellas. Yo me refugié en el centro comercial".

Condena de ambos clubs

Los dos equipos emitieron sendos comunicados condenando estos actos violentos. “Al CD Castellón le parece bochorno y lamentable que estos actos sucedan a día de hoy en el mundo del fútbol y quiere mostrar su total repulsa”, remarca el texto del equipo 'orellut'.

“Ante los hechos acaecidos en la tarde de este domingo en los aledaños del RCDE Stadium, la UE Cornellà condena rotundamente los incidentes producidos entre aficionados”, remarcó por su parte el texto emitido por el conjunto catalán. Además, el Cornellà avanzó que “en caso de confirmar vinculación directa de aficionados del club”, tomará medidas de suspensión o expulsión “para todos los implicados”.

Incidentes también el viernes

Los hechos previos al partido entre la UE Cornellà y el CD Castellón no fueron la única polémica futbolística del fin de semana en Cornellà. Los vigilantes de seguridad privada desplegados el 23 de septiembre en el estadio de Cornellà del RCD Espanyol, que el pasado viernes acogió un encuentro amistoso entre las selecciones de Marruecos y de Chile, se vieron superados por algunos grupos de aficionados marroquíes residentes en España que acudieron a animar a su equipo. Entre los incidentes, se sucedieron seguidores saltando al terreno de juego, una invasión final del campo, patadas contra las puertas de acceso y grupos colándose en tromba por los controles de acceso.