El Barça B distorsiona al Murcia

Septiembre en Murcia es igual a feria y fiestas. Y aunque los Huertos del Malecón ya cerraron hace unos días y las atracciones desaparecieron de La Fica para dar paso a la vuelta al cole y a la rutina, el Real Murcia quiso alargar las celebraciones en su visita al Barcelona Atletic y a un estadio, el Johan Cruyff, cuyo nombre ya huele a clase y buen juego.

Sin embargo, en el parque de atracciones del filial azulgrana, el Real Murcia no sacó el billete para divertirse en la montaña rusa. Tampoco se conformó con dar una vuelta tranquila en la Noria. Los de Mario Simón prefirieron probar con los espejos de la risa, esa atracción en la que te sitúas delante de un espejo pero, lo que ves enfrente no es tu cuerpo ni tu cara, lo que ves al otro lado es una versión distorsionada de tu cuerpo, una imagen que no tiene nada que ver con la realidad.

Pero, al contrario de lo que promete el nombre, el Real Murcia se colocó frente al espejo y no fue capaz de sonreír. El Real Murcia se colocó frente al espejo y, cuando aparecieron todos sus defectos, lo único que hizo fue sonrojarse y deshacerse como un azucarillo hasta encajar su primera derrota de la temporada, una derrota por 2-0 que pudo ser mucho mayor de no ser por el desacierto de un Barcelona Atletic que manejó a su antojo a los de Mario Simón.

Porque el Real Murcia de las primeras cuatro jornadas, el Real Murcia que acumulaba buenas sensaciones a domicilio y que no desentonaba en casa pese a que no han llegado ni las victorias ni los goles, no apareció este sábado sobre el césped del Johan Cruyff. Porque el equipo que se midió al filial azulgrana fue un equipo completamente distorsionado, un equipo desconectado en el centro del campo, sin profundidad, sin velocidad, sin llegada... Un equipo que no probó ni una sola vez a un Nil Ruiz que se estrenaba en la portería azulgrana ante la baja de Arnau Tenas. Un equipo que perdió hasta su mejor seña de identidad, la superioridad defensiva.

Si Javi Rueda solo había acumulado elogios en las cuatro jornadas disputadas, ayer en apenas 45 minutos fue completamente desnudado por Pablo Torre y Juanda. Entre ambos solo necesitaron 44 segundos para demostrarle al lateral grana que iba a tener pesadillas con el partido del Johan Cruyff.

No había jugado ni un minuto el exracinguista esta temporada. Llegaba al choque apenas habiendo sumado un par de entrenamientos con los de Rafa Márquez. Pero eso no importó nada. Antes del minuto ya había metido un balón al área para que Juanda sirviese a un Roberto que no falló ante un Miguel Serna que, al final del choque, también quedaría más que señalado, tan señalado que posiblemente ya no esté en el arco murcianista dentro de siete días. Porque si en el primer gol pudo hacer más; el segundo es de los que se clavan como un puñal en tu currículum.

Quien no viera el partido pensará que lo peor del mundo es una derrota por 2-0, sin embargo, después de ver los 90 minutos, lo mejor que le pudo pasar al Real Murcia fue perder solo por 2-0, porque antes del descanso los de Rafa Márquez acumularon ocasiones para conseguir un par de tantos más. La tuvo Luismi Cruz en un córner, la volvió a tener en una acción que salvó Arnau Solá sobre la línea. La madera evitaba que Juanda siguiese con la fiesta local y Pablo Torre intentaba hacer magia con un disparo que se fue por muy poco.

¿Y mientras tanto a qué se dedicaba el Real Murcia?, se preguntarán. Pues simplemente a sobrevivir. Y ni eso era posible. Porque el Real Murcia que este sábado saltó al Johan Cruyff se comportó como uno esos equipos desarbolados, sin recursos, sin ideas, sin un plan... Y conforme pasaban los minutos, cuando deberían haber asimilado el golpe del tempranero gol, las sensaciones eran peores.

Muy mal partido de Ganet, quien está cayendo en un individualismo que asusta; poca participación de Pedro León; y nula aportación de la pareja Julio Gracia y Aguza, superados de principio a fin por el centro del campo azulgrana. Y del que no hace falta ni hablar es de Miku, que hoy aparecerá con 65 minutos más en las estadísticas, pero con un partido más sin disparar una vez a puerta.

Sin cambios al descanso

La negrura asustó a todos menos a Mario Simón. No movió nada el técnico grana a la vuelta del descanso. Siguió confiando en su once titular, mismo equipo que también jugaba hace una semana ante el Numancia en Nueva Condomina. Con Dani Vega confirmándose de inicio, Zeidane, Arnau Ortiz y Loren Burón esperaban su turno calentando en la banda.

Y por unos segundos parecía que Mario Simón no se había equivocado. Con el Barcelona llevando el partido a sus intereses, el Real Murcia conseguía tener el control del balón a la vez que respiraba en defensa. Pudo igualar Dani Vega, autor de la mejor ocasión murcianista; y lo intentó con un tímido disparo Julio Gracia, desperdiciando otras opciones posiblemente más interesantes; pero todo fue un espejismo.

A los 60 minutos llegó el golpe definitivo. Y otra vez fue más por obra del Real Murcia que por gracia del Barça Atletic. Una vez más el Real Murcia se puso frente al espejo y se hundió ante sus debilidades. Porque en una acción aislada, un balón atrás al portero, Miguel Serna falló en el pase y puso el esférico en los pies de un Álvaro Sanz que no desperdició el regalo para sentenciar el encuentro.

Era el único final que podía combinar con el partido realizado por el Real Murcia, que desde los 44 segundos no pudo abandonar la cara de tonto.

Un partido pésimo como esos días en los que todo te sale mal y que lo único que se te ocurre es pensar que todo hubiera ido mejor si hubieras seguido en la cama en vez de atender la llamada del maldito despertador.

El Real Murcia sufrió este sábado su primera derrota de la temporada en la Primera Federación. El conjunto grana se volvió de vacío de su encuentro ante el Barça Atlétic por culpa de dos errores que supo aprovechar el filial azulgrana para hacer los goles, algo que tiene claro Mario Simón, entrenador grana, que tiene un coste muy alto. "Esta competición es muy exigente y tenemos que darle valor a cada punto conseguido. Cualquiera puede ganar a cualquiera. En el club nadie piensa que estamos por encima de nadie, y en el momento que cometes un error, pierdes un partido como ha pasado", explicaba Simón y añadió que "esta categoría tiene un nivel muy alto y tenemos que hacer las cosas muy bien para puntuar".

El primer error llegó demasiado pronto al encajar gol a los 40 segundos de partido, algo que condicionó el resto del encuentro. "Al encajar tan pronto se te caen todos los planes, o el plan de partido que teníamos preparado. A partir de ahí, estuvimos diez o quince minutos en los que al equipo le costó entrar. Luego, en la segunda parte, estábamos más asentados, pero de nuevo llegó la jugada del segundo gol. Creo que la actitud del equipo ha sido buena, pero esos dos errores nos han impedido poder sacar algo más aquí", aseguraba el entrenador grana.