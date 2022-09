Con tan solo cuatro jornadas disputadas en esta Primera RFEF en la que el Real Murcia pelea por seguir dando pasos en su escalada hacia la élite, encontramos ya una igualdad que hace ver lo complicada que será esta categoría durante todo el año. Si la anterior jornada era un histórico como el Numancia, ahora el cuadro grana viaja a tierras catalanas para medirse al filial del FC Barcelona, el Barça Atlètic, a partir de las 19:00 (Esports 3) en el Estadi Johan Cruyff.

Y es que está igualdad no podría ser mayor en lo que a la tabla se refiere en comparación con su rival, pues ambos conjuntos están instalados en la tercera y la cuarta posición con ocho puntos, cinco goles a favor y dos tantos en contra. Ahora que el parón internacional parecía dar algo de ventaja a los murcianos puesto que varios fijos en el once blaugrana están con sus selecciones, aparece un nuevo invitado de lujo para este partido con el que ni Mario Simón ni nadie del Real Murcia contaba para este duelo, Pablo Torre.

No estarán el sólido guardameta Arnau Tenas ni el habilidoso extremo Ilias Akhomach, tampoco Fabio Blanco ni el ya habitual lateral izquierdo del primer equipo Alejandro Balde, pero sí que estará por primera vez esta temporada el mediapunta que lideró el ascenso del Racing a LaLiga Smartbank y que se rifó media Europa.

Pese a ello, argumentos de sobra tiene el cuadro de Mario Simón que si bien en casa no está consiguiendo los puntos esperados, lejos del Enrique Roca suma dos victorias en dos partidos demostrando una gran eficacia arriba de la que espera también sacar provecho para imponerse al filial culé entrenado por el mexicano Rafa Márquez.

Además, el cuadro de Murcia no cuenta con bajas en su plantel por lo que opciones tendrá de sobra para poder contrarrestar el talento individual que conforma la plantilla del filial blaugrana además de una experiencia que podrá ser clave a la hora de decantar la balanza para uno de los dos costados. Ambos llegan al choque invictos, los catalanes con pleno de victorias en casa y los murcianos con pleno precisamente lejos de su feudo por lo que uno de los dos perderá la condición de haber sumado de tres siempre bajo estas circunstancias al término del choque.

Por parte del Real Murcia, la falta de ocasiones claras de gol que le lastró ante el Numancia la anterior jornada deberán solucionarla los mediocentros para encontrar a un Miku que no está demasiado activo en este inicio de temporada en parte por no conectar con esta línea, algo que se espera pueda solucionar en un duelo en el que los de la Región deberán aprovechar al máximo sus oportunidades.

Los culés por su parte, llegan de empatar sin goles ante el recién descendido Amorebieta en un duelo en el que la victoria pudo caer para cualquier lado dado el gran volumen de ocasiones de las que dispusieron ambos conjuntos. Sin embargo, el que salvó ese punto en los instantes finales no estará esta vez puesto que Arnau Tenas se encuentra con la selección española Sub21.

En definitiva, un choque que pondrá a prueba el valor colectivo del Real Murcia frente a una máquina de generar talento individual como es la cantera blaugrana, en un duelo que podría instalar con solvencia a los murcianos en la parte alta de la tabla y firmar el tres de tres fuera de casa o que podría sacarlos de la zona de playoff en una categoría en la que la igualdad, es máxima. A partir de las 19:00, las espadas en todo lo alto, en el Estadi Johan Cruyff.

En la previa al encuentro, el técnico grana, Mario Simón, valoró el más que probable debut del centrocampista Pablo Torre con el Barça: "Es una noticia que nos llegó ayer, por lo que en la preparación del partido no estaba valorado. Un jugador que fue determinante en el ascenso del Racing y que viene de entrenar con la primera plantilla. Amplía la dificultad del encuentro, pero el mérito de poder vencer allí tendría aún más repercusión por lo que vamos preparados para ganar, como en cualquier partido".

Sobre la plantilla en general del filial culé, destacó el potencial que tienen en sus filas: "Es una plantilla que tiene jugadores que ya han debutado con el primer equipo y que seguro en unos años estarán en la élite, pero nosotros estamos compitiendo, vamos a Barcelona a traernos los tres puntos siendo nosotros mismos".

En lo que respecta a las diferencias entre los resultados cosechados en casa en comparación con los que acumula el cuadro murciano, dejó claro que no ve tantas diferencias en lo que respecta al juego: "Creo que no hay tanta diferencia. Fuera de casa hemos tenido la suerte de marcar y el no tener la ansiedad de querer demostrar delante de nuestra gente nos ha ayudado. En casa eso nos ha generado algunas imprecisiones, tenemos que tener esa tranquilidad y esa madurez para mejorar ese aspecto".

Las claves del partido podrán estar en aprovechar las armas colectivas y el técnico lo tiene claro: "Es un equipo con mucha calidad individual y velocidad, nosotros somos un equipo que trabaja muy bien a nivel grupal y que tiene esa experiencia que seguramente ellos no tengan. A partir de ahí el que más cómodo se sienta y el que menos errores cometa será el que tenga más opciones de ganar".

"Tenemos que darle valor a cada punto conseguido. Ahora toca seguir en esta línea y buscar que lleguen las victorias en casa", terminó diciendo.