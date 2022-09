Como dijo una vez un sabio, "el fútbol son estados de ánimo" y el de Pablo Vázquez en el Fútbol Club Cartagena no parece ser el mejor en este momento. El defensa central que deslumbró la pasada campaña en el Cartagonova llegando de Segunda División B casi como total desconocido no ha tenido el mejor inicio de temporada y la situación ha desembocado en dos suplencias consecutivas, algo que no se había visto desde que debutó con los albinegros. El regreso de lesión de Kiko Olivas lo ha sacado inesperadamente del once en favor de un Pedro Alcalá que está mostrando su mejor nivel desde que es futbolista del Cartagena.

Tras el fichaje de Kiko Olivas en el pasado mercado estival, Pablo Vázquez parecía destinado a formar pareja con el malagueño en el centro de la zaga relegando a Pedro Alcalá y Toni Datkovic a un segundo plano. El valenciano terminó la temporada como el central más en forma del equipo y su titularidad parecía indiscutible, no obstante, el arranque de la temporada 2022-23 está siendo complicado para el exjugador del Badajoz. De vuelta en la competición liguera, Vázquez no ha continuado la línea de progresión marcada en su primera campaña y ahora espera su oportunidad para volver al equipo. Pablo comenzó el curso como titular en el centro de la zaga formando pareja con Datkovic. Con el recién llegado Kiko Olivas en la enfermería con un pronóstico de un mes para su recuperación, Luis Carrión escogió al croata y al gandiense para poner el cerrojo a su portería en el primer partido de liga frente a la Ponferradina. Sin embargo, los errores colectivos e individuales señalaron a la defensa y, concretamente a Pablo, que no estuvo especialmente acertado en los tres goles que encajó su equipo. También se vio involucrado negativamente en los dos goles que recibió el cuadro albinegro en El Alcoraz ante el Huesca, esta vez como pareja de Alcalá y con Datkovic en el lateral. En el primer tanto, que puso el empate por primera vez, Kanté ganó fácilmente la espalda del zaguero en un centro lateral al corazón del área y remató sin oposición. En el segundo gol, que volvió a empatar el encuentro, Vázquez salió a tapar la internada de Gerard Valentín con la mala suerte de que su centro golpeó en uno de los pies del defensa, despistó a Marc Martínez y terminó dentro de su propia portería. El central continuó en el once junto a Alcalá en los encuentros frente al Real Zaragoza, donde el equipo mantuvo la portería a cero logrando una importante mejora, y contra el Burgos en El Plantío, donde cayó derrotado el cuadro cartagenero por un gol a cero mostrando, otra vez, una buena imagen defensiva. No obstante, ante el Albacete, Jairo regresó al lateral izquierdo, devolvió a Datkovic al centro de la defensa con Alcalá y el de Gandía salió del equipo titular sin más remedio. La recuperación de Kiko Olivas también ha incidido en la situación de Pablo. Incluso con la vuelta a la defensa de cinco hombres, el valenciano no tiene sitio ya que Carrión optó por Olivas, Datkovic y Alcalá frente al Levante en un sistema que funcionó a la perfección y que no será la última vez que se vea en el equipo. Tiene Vázquez ante sí una difícil situación, aunque también tiene la calidad para volver al once.