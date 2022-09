El Jimbee Cartagena se mide a Osasuna (20:00) en Anaitasuna, una pista que se resistió a los de Eduardo Sao Thiago Lentz ‘Duda’ la pasada temporada y que no se lo pondrá nada fácil a los rojiblancos para lograr su primera victoria del curso. Los meloneros no ha empezado la temporada de la mejor manera tras la derrota en casa frente al Real Betis y aún no suman ningún punto en la clasificación mientras Movistar Inter y Barça, contrincantes por el título, ya tienen en su casillero los primeros tres puntos. Raúl Rocha, último fichaje de los cartageneros sobre la bocina, se enfrenta a su exequipo tan solo un mes después de su salida.

Después de un parón de catorce días, Duda afirmó que su equipo afronta el partido "con la moral por las nubes". El hispanobrasileño espera que la victoria del partido amistoso entre semana haga a su equipo "competir mejor de lo que lo hizo frente al Real Betis". No obstante, el técnico sabe a quién se enfrenta, por eso etiqueta el partido de "máximo riesgo". Los de Arregui son un grupo rápido y vertiginoso, que ofrece un fútbol ofensivo similar al de Duda. El choque de los dos entrenadores con más partidos en la Liga Nacional de Fútbol Sala promete emociones fuertes y goles en los pies de sus dos máximas figuras. Por parte cartagenerista, Lucao se ha erigido como máximo y único anotador de su equipo tras el triplete en la primera jornada, algo que Dani Zurdo igualó con los pamplonenses poniendo los tres goles de su equipo para el empate a tres frente al Antequera. Para el encuentro, Duda recupera a Mellado tras disputar la Finalissima con la selección española y a Motta después de cumplir con su compromiso con la selección italiana. También estará en Anaitasuna Waltinho, tras solucionar temas burocráticos en Brasil. Por otro lado, no estarán con el equipo los lesionados Chemi, Gallego, Meira, Juanpi y Javi Mínguez. Arregui tendrá disponibles a todos sus jugadores para hacer frente a un Jimbee que quiere su primera victoria lejos de casa para empezar a ganar confianza para afrontar un inicio de curso que se plantea complicado por las numerosas bajas en la plantilla.