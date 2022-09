Los clubes CD Aidemar, No Hay Límite, Primi Sport, Assido Murcia y At. Fortius compitieron en las instalaciones del campo de golf Montepríncipe en el primer Campeonato Regional de Golf Adaptado, con la participación de 31 deportistas repartidos en tres categorías. La categoría Competición estuvo liderada por Antonio Pérez, del At. Fortius, seguido de su compañero de equipo José María Adamuz, siendo la tercera plaza para John Felton Curtis, de Aidemar.

La categoría Adaptada Femenina la encabezaron Aurora Belmonte, de Assido Murcia, Amanda Giménez, del Primi Sport, y Rosario Castillo, de Aidemar. Y la Adaptada masculina, Juan José Martínez, de AT. Fortius, Gonzalo Fernández, de Aidemar, y José Carlos Moreno, del Primi Sport. En la categoría de Habilidades Femenina las tres primeras clasificadas fueron Mari Ángeles Fernández, de Assido Murcia, Lucinda de los Ángeles Bautista, de At. Fortius, y Maribel Ros, de Aidemar. Siendo Denis Alfaro del CD. Aidemar, Pablo Campillo, de Assido Murcia, y José Miguel Martínez, de At. Fortius, los mejores de la categoría Habilidades Masculina.