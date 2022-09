Tan solo restan seis días para que arranque el nuevo curso en la Liga Endesa para un UCAM Murcia CB que presenta las mejores sensaciones tras concluir la pretemporada. El conjunto universitario afronta un exigente año, en el que volverá a compaginar la Liga Endesa y la Basketball Champions League, y para ello se ha reforzado a conciencia. Se ha tratado de fortalecer los puntos débiles de los últimos tiempos, contar con nuevas variantes y diferentes recursos en las diferentes posiciones. Y muestra de ello es la composición de un juego interior prometedor en el que destaca Artem Pustovyi y que tan solo se mantiene Nemanja Radovic respecto al pasado curso.

Si durante este tiempo atrás el UCAM tenía que sudar sangre, sudor y lágrimas para plantarle cara a algunas de las ‘torres’ de la ACB, este año puede ser totalmente distinto. Y es que el pívot ucraniano, de 2’19 metros de estatura, llega como antídoto a ese déficit hasta ahora en el plantel que volverá a dirigir Sito Alonso.

"Estoy muy centrado en aprender los sistemas defensivos y ofensivos del equipo y adaptarme lo antes posible. Durante todo agosto y septiembre he estado entrenando y en todo momento he tenido en mente llegar aquí con la mejor forma posible. Tengo muy claro que esta temporada es muy importante para mí y yo lo soy para el equipo. Y así lo he tenido siempre presente y he aprovechado mi estancia con la selección en el Eurobasket para llegar a Murcia lo mejor posible", explicaba este jueves Pustovyi en su presentación.

El jugador ucraniano quiere recuperar su mejor nivel después de atravesar unas temporadas difíciles en el Barça, donde coincidió con Sito Alonso, y el pasado curso en el Gran Canaria. Estará complementado por Ilimane Diop y Jordan Sakho, quienes también han ofrecido cosas interesantes durante la preparación, y volverá a coincidir con Nemanja Radovic, quien compondrá de nuevo la línea de ala-pívot junto a Ryan Luther. "Es un gran amigo. Antes de firmar aquí le pregunté y me estuvo dando mucha información sobre el club y la ciudad. Y me convenció. Creo que cuando se retire debería dedicarse a ser agente. Conmigo ha hecho un gran trabajo y me convenció desde el primer momento. Para mí es muy bonito coincidir otra vez con él y creo que va a ser un jugador muy importante dentro del equipo esta temporada", aseguraba el jugador ucraniano.

En esta misma línea, el pívot del UCAM Murcia, se mostró muy ambicioso de cara al nuevo curso que empezará el jueves 29 en el Palacio ante el Breogán (21.30 horas). "Entiendo el nivel de exigencia. Vengo a dar el máximo. Quiero hacer sentir que mi fichaje ha sido todo un acierto. Tengo muchas ganas", dijo.

El UCAM Murcia CB afrontará esta temporada una de las temporadas más exigentes de los últimos años al tener que compaginar el calendario de la Liga Endesa junto al de la Basketball Champions League. La competición europea comenzará el martes 4 de octubre para los universitarios en el Palacio de los Deportes ante un rival que conocerá este mismo domingo. Y es que el primer contrincante de los de Sito Alonso será el vencedor de la fase de clasificación que arrancó el miércoles en el torneo.

De las semifinales que se disputarán entre el Tofas Bursa turco y el CSO Voluntari rumano; y el Fribourg Olympic suizo ante el Niners Chemnitz alemán, saldrá el tercer rival del grupo A de la Basketball Champions League y que se medirá al UCAM Murcia el en la primera jornada. Los otros dos rivales, ya sabidos desde el pasado verano, son el SIG Strasbourg francés y el Falco Szombathely húngaro. Así pues, el equipo de Sito Alonso podría añadir un tercer viaje a Turquía, Rumanía, Suiza o Alemania en este primer tramo de competición a los ya conocidos a Francia y Hungría. Además, tendrá que finalizar esta fase de grupos en las dos primeras posiciones para poder acceder a la siguiente ronda.

El Unicaja Málaga se encuentra inmerso en esta ronda clasificatoria para poder acceder a la fase de grupos y esta noche se medirá al Heroes Den Bosch holandés en las semifinales, mientras que el Breogán, primer rival del UCAM Murcia en la Liga Endesa el jueves 29 (21.30 horas, Palacio de los Deportes), cayó eliminado a las primeras de cambio el miércoles ante el FMP Meridian en Serbia (76-64) y se despide de la competición.