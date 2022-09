Tan solo resta una semana para que arranque la temporada en la Liga Endesa y el UCAM Murcia CB está exprimiendo cada entrenamiento. El conjunto universitario ya tiene ha todos sus efectivos en la capital del Segura, tras cumplir con sus compromisos internacionales en el Eurobasket y la Americup, y quiere aprovechar el tiempo para llegar preparados al choque del jueves 29 en el Palacio (21.30 horas) ante el Río Breogán.

Ese encuentro será el estreno de Ryan Luther en la ACB, quien es una de las caras nuevas del plantel de Sito Alonso para esta campaña. "Significa mucho venir a Murcia. He visto mucho la Liga Endesa y tener una oportunidad aquí es muy importante para mí. Desde mi llegada todo el mundo me ha tratado de forma increíble, en el vestuario todos los chicos son magníficos", decía el norteamericano, con pasaporte irlandés este miércoles y añadió que "estoy muy impresionado con la plantilla. Quiero dar el máximo de mi nivel para añadirlo a esta plantilla tan completa".

El ala-pívot reconoció que las primeras semanas de entrenamiento, en la que faltaban hasta cinco jugadores por los compromisos internacionales, fueron "muy duras" y que Sito Alonso le ha pedido que juegue a su estilo, pero sin perder de vista los aspectos más significativos del equipo. "Sito me ha pedido que juegue a mi estilo, que tire. Pero también me ha pedido un esfuerzo en defensa. Que esté en continúa conexión con mis compañeros y que me esfuerce mucho en el rebote ofensivo y defensivo", decía.

Sin amistoso en la Región

Por otro lado, Alejandro Gómez, director general del club, confirmó que, salvo sorpresa, el UCAM Murcia no disputará un último amistoso antes de medirse al Breogán en la primera jornada. "Queríamos jugar un amistoso en la Región, pero ha habido muchas dificultades en traer equipos aquí. A Granada no le encajaba por agenda y teníamos cerrado jugar un partido este sábado ante un equipo griego, pero ayer se cayó por problemas logísticos", explicó ante los medios.