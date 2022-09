Borja Iglesias, delantero del Betis al que ha elogiado el seleccionador Luis Enrique por su forma de comportarse en los terrenos de juego, admitió que su filosofía es intentar divertirse porque es "un afortunado". "Intento divertirme en el campo, le agradezco al míster que lo diga porque en momentos de mi carrera hay gente a la que no le gustó demasiado porque creía que no me lo tomaba en serio. Soy un afortunado y hay que disfrutarlo viviendo la vida de esa manera. Soy feliz en líneas generales y lo intento demostrar porque me sale", dijo en rueda de prensa en Las Rozas, donde permaence concentrado el equipo nacional.

No obstante, el ariete gallego también quiso incidir en un aspecto que está cobrando en el deporte de élite en los últimos tiempos, el trabajo mental. "Llevo trabajando con una psicóloga desde que estuve en Zaragoza. He pasado por etapas muy buenas, donde me ayudaron a tratar esos momentos de euforia, y en los complicados también. Está a la orden del día, tenemos que normalizarlo y cuidarnos tanto en lo bueno como en lo malo", apuntó. "He progresado en distintos aspectos del juego a nivel mental, de madurez, tras pasar por distintas ciudades y clubes. En Zaragoza viví mi primera etapa a nivel profesional y fue muy enriquecedora", añadió el bético. 🗣️ @BorjaIglesias9, internacional absoluto: "Estoy muy contento de estar aquí. He hablado con @LUISENRIQUE21 y me ha pedido lo que le pide a todos los delanteros. La idea del equipo es clara".



➡️ "Yo puedo aportar al equipo e intentaré ayudar".#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/Ao0uMCEI0U — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) 22 de septiembre de 2022 Iglesias confesó que no se plantea "nada que no sea trabajar para demostrar al seleccionador" que puede ser una opción. "Mis primeros días están siendo muy buenos, cuando vienes por primera vez te imaginas unas cosas y está todo por encima de lo que me había imaginado. Es un grupo fantástico, muy sano y alegre, la gente es súper cercana y me siento muy cómodo. Lo ponen muy sencillo a los nuevos", abundó. Debut en Zaragoza Borja también recalcó que si llega a debutar el sábado en La Romareda, "será un momento especial" porque es un estadio del que guarda buenos recuerdos: "Es un honor poder volver allí y disfrutar de esta experiencia junto a la gente de Zaragoza. Seguro que voy a vivir momentos emotivos y muy bonitos. Les estoy agradecido porque no solo allí, sino después de irme me han demostrado cariño", reconoció. El delantero terminó desmarcándose del tema de su posible entrada en la lista de Luis Enrique para el Mundial: "A día de hoy me veo aquí, veremos lo que sucede en el futuro. Quiero disfrutar el momento, intentar aportar y aprender. Queda mucho para el Mundial todavía y hay muchos jugadores que quieren estar. Voy a poner todo de mi parte para sumar y ser una posibilidad".