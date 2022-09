El Murcia, a un paso de su mejor inicio desde 2018

El Real Murcia no ha podido comenzar de mejor forma su periplo por la Primera Federación. Cierto es que todavía no ha conseguido vencer en su estadio, tras empatar frente al Calahorra y el Numancia, pero después de cuatro jornadas se sitúa en los primeros puestos de la clasificación del grupo II. Con ocho puntos de doce posibles, el conjunto grana se sitúa a tan solo dos del primer puesto, que actualmente ocupa el Alcoyano, aunque lo más importante es que todavía no conoce la derrota. Y es que las dos victorias a domicilio, con dos jornadas consecutivas como visitante en las que superó al Intercity y el filial de la Real Sociedad, son ahora mismo el principal aval para consolidarse en la zona alta de la clasificación en este primer tercio del curso al estar firmando unos números que no se veían desde hace tres años.

Y es que el sábado ante el Barça Atlètic (19.00 horas, Esport3), el Real Murcia puede igualar las cinco jornadas consecutivas sin perder del inicio en la temporada 2018-2019 y, a su vez, firmar un mejor arranque, en cuanto a puntos, que en ese año. Un año en el que el equipo murcianista logró a enlazar once jornadas consecutivas sin conocer la derrota. Pero que todo se torció a principios de noviembre por los impagos del consejo de administración que por aquel entonces presidía Víctor Gálvez. El huracán institucional que se produjo desde entonces hasta ahora, donde parece que se empieza a ver la luz en el túnel, es conocido por todos y el conjunto grana tiene la oportunidad de confirmar esa estabilidad ofrecida en los últimos tiempos por Agustín Ramos también en el panorama deportivo. El conjunto grana es actualmente el quinto clasificado del grupo II con ocho puntos gracias a sus dos victorias y dos empates en las cuatro primera jornadas. Números idénticos que presenta también su próximo rival, el Barça Atlètic, cuarto clasificado, y el Osasuna Promesas, el tercero. El equipo de Mario Simón se enfrentará el sábado en el estadio Johan Cruyff que presenta los mismos registros y que, junto al Alcoyano, son los cuatro equipos que todavía no saben lo que es perder. La similitudes, con las estadísticas en la mano, del Real Murcia de 2018 con el actual son evidentes. El conjunto grana comenzó esa temporada imponiéndose al Sanluqueño a domicilio con un gol en el tramo final del encuentro (1-2) y logrando un valioso empate ante el Badajoz fuera de Nueva Condomina. Sin embargo, al igual que ocurre este curso, al conjunto que entonces dirigía Manolo Herrero le costó imponerse en su casa al empatar a cero frente al Villanovense y después obtener otro empate ante el Recreativo de Huelva. No fue hasta el tercer partido como local, en la quinta jornada, cuando se impuso al Ibiza por la mínima gracias al gol de Víctor Curto en el noventa. En total, 9 de puntos de 15 posibles en ese arranque hasta enlazar once jornadas consecutivas sin perder y que se rompieron el fatídico día del encuentro ante el Recreativo Granada, con las protestas por la nefasta gestión en el apartado institucional y que dejó al club pendiendo de un hilo. Un punto más que actualmente presenta este Murcia de la 2022-2023. Y que podría igualar, e incluso superar, si el conjunto grana logra obtener un resultado positivo en su visita a Barcelona este sábado. De hecho, Mario Simón, en su segunda temporada al frente del Real Murcia, también ha mejorado sus números en las primeras jornadas, al presentar un punto más que el pasado curso a estas alturas de la competición, donde el equipo cayó a domicilio en la cuarta jornada frente al Mar Menor en El Pitín. Una semana más tarde, el equipo grana logró alcanzar la cifra de 10 puntos de 15 posibles. Números que también podría superar este fin de semana si se consigue vencer al filial del FC Barcelona, que está dirigido por Rafa Márquez. Después de este encuentro, el Real Murcia regresará de nuevo a casa el sábado 1 de octubre para enfrentarse al Logroñés (19.00 horas) y tratar de conseguir la que sería su primera victoria como local esta temporada en la Primera Federación después de los empates frente al Calahorra y el Numancia en los primeros compromisos ante sus aficionados tras el ascenso del pasado mayo. Rueda: «Tenemos que usar nuestras armas para ganar en Barcelona» Javi Rueda es uno de los nombres propios del Real Murcia esta temporada. El lateral, cedido por el Real Madrid, se ha adueñado del costado derecho y su conexión con Pedro León por esa banda es uno de los puntos fuertes del conjunto grana hasta ahora. Después de dos partidos en casa, con los empates ante el Calahorra y el Numancia, el futbolista malagueño confía en poder obtener un resultado positivo y mantener la buena racha como visitante. «Afrontamos este partido como el resto, con muchas ganas. Sabemos que el Barça B es un equipo con mucho talento, porque es una de las mejores canteras del mundo y tienen jugadores con mucha habilidad, pero tenemos que contrarrestar eso y usar nuestras armas para llevarnos la victoria», aseguraba. Javi Rueda tuvo que ser sustituido por problemas físicos en el último encuentro frente al Numancia, pero el lateral derecho se encuentra en plena condiciones para entrenar con el resto de sus compañeros esta semana y saltar al Johan Cruyff este sábado (19.00 horas, Esport3). «Solamente fue una sobrecarga que me impidió seguir en los últimos minutos. Me hubiera gustado poder terminar el partido, pero tuve que salir por culpa del sóleo, que era lo que tenía algo más cargado», explicaba ante los medios del club. El conjunto grana todavía no sabe lo que es ganar en casa, y tampoco ha logrado anotar ante su afición, pero Rueda confía en romper esos registros en el próximo encuentro. «Al final hemos tenido ocasiones, pero no nos han querido entrar. Quizá lo que nos falta es tomar mejores decisiones en los últimos metros, y seguro que con el apoyo de nuestra gente nuestro estadio se convertirá en un fortín», dijo. Y es que el lateral derecho destacó el apoyo de los aficionados después de que más de diez mil seguidores acudieran el pasado sábado a la Nueva Condomina para presenciar el encuentro ante el Numancia y tras alcanzar la cifra de los once mil abonados en una campaña que seguirá abierta hasta el próximo 1 de octubre. «Cuando entras al estadio y ves a todos los aficionados transmite mucho calor. Agradezco que asistan tantas personas al estadio porque nos dan vida», afirmaba.