Cita histórica para Mary Romero

Ninguna boxeadora profesional en el mundo ha luchado hasta en cuatro ocasiones por un título y ha acabado victoriosa. La lumbrerense Mari Carmen Romero, con tres cinturones ya de campeona de Europa en su brillante palmarés, buscará el cuarto el próximo 8 de octubre en una velada de lujo que se celebrará en el majestuoso Arena 02 de Londres, ante 22.000 espectadores y con televisión en directo para todo el mundo.

Después de retener el pasado mes de mayo el cinturón del peso súper gallo en Milán en un polémico combate marcado por la antideportividad de la italiana María Cecchi, ahora ha sido retada por la británica Ellie Scotney, una púgil de 24 años de edad que está invicta con un 5-0 y que ha peleado ya contra dos campeonas del mundo.

El reto es mayúsculo para Mary Romero, de 37 años, madre de dos hijos y que tiene que ganarse la vida todos los días trabajando como guardia de seguridad e impartiendo clases. Consciente de que esta ocasión podría llegar de nuevo, la murciana no ha dejado de entrenar durante todo el verano. «No he parado porque sabía que esto iba a caer pronto. Cuando eres campeona de Europa sabes que te va a llegar algo, que en el olvido no estás. Y si te pilla desprevenida no te da tiempo a ponerte a tono en un mes», explica la boxeadora de El Esparragal, quien añade que «ha sido un verano infernal tanto para mí como para mis hijos, a los que les he prometido que cuando pase el combate de Londres les voy a llevar a Port Aventura porque este verano no hemos podido ir a ningún sitio». «Estos últimos meses», continúa diciendo, «he ido del gimnasio a casa y al trabajo. He tenido que sacar cinco horas diarias de entrenamiento, que es algo que cuesta un poco más con la edad, pero las oportunidades se pasan y este es mi momento».

El título de la EBU, que no tendrá ningún árbitro británico, se pondrá en juego en el marco de una de las veladas más importantes de 2022. Será el sábado 8 de octubre en torno a las siete de la tarde cuando luche la murciana, y será transmitida por DAZN. «Es una oportunidad muy grande para mí, porque voy a pelear ante 22.000 personas, en una plaza muy grande y con una repercusión mediática. Es el escenario más grande donde he peleado», dice.

Estos días inicia ya la recta final de una preparación que califica como «un infierno» porque «la pelea en sí no es nada, el problema es la preparación que conlleva», termina diciendo.