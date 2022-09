El silencio ha sido el gran protagonista de la campaña de abonados del Real Murcia. Después de su presentación, allá por el mes junio, los responsables granas apenas han promovido el periodo de venta de carnés. De hecho, hasta este mes de septiembre, el club no ha dado ni una cifra oficial de número de abonos a través de sus redes sociales. Incluso la canción de Blon, el rapero protagonista de la campaña, no se lanzó hasta hace unos días.

Sin embargo, la falta de ruido y movimiento por parte del club no ha sido un obstáculo para que la afición del Real Murcia se vuelque en el año en el que los granas juegan en Primera RFEF. El goteo ha sido constante a lo largo de todo el verano, pero este mes de septiembre, coincidiendo con el buen inicio liguero de los granas, las renovaciones y altas no han parado, haciendo que se superen los once mil abonados. Y la cifra puede seguir creciendo en los próximos días porque en Nueva Condomina, ante la petición de sus seguidores, han decidido seguir despachando carnés hasta el 1 de octubre. Aunque el cierre estaba previsto para es fin de semana, los más rezagados tendrán unos días más para sumarse a la familia murcianista.

Con 11.000 abonados, el Real Murcia no solo bate su récord en la tercera categoría -antes Segunda B y ahora Primera RFEF-; con esta cifra el Real Murcia consigue el tercer mejor registro del siglo XXI. Además, logra frenar la importante caída que se había producido en los dos últimos años debido a la pandemia y a la mala gestión deportiva del consejo de administración presidido por Francisco Tornel, finiquitado con el descenso a la cuarta categoría

De los 7.700 abonados de la 20-21 y de los 8.364 de la 21-22 se ha repuntado hasta los 11.000, superando también las cifras de las campañas 2018-2019 y 2019-2020 -10.775 y 10.877, respectivamente-.

A falta de ver cuántos se animan en el cierre de campaña, el Real Murcia ya se ha asegurado la tercera mejor cifra del siglo XXI. Y es que hasta el momento en lo más alto de la clasificación histórica están los 25.000 abonados que sacaron su carné en la temporada 2007-2008 para ver a los granas en Primera División. En aquel curso ya lejano, los responsables de la entidad tuvieron que cerrar antes de tiempo la campaña al no tener más butacas disponibles en Nueva Condomina -las cinco mil restantes se reservaron para protocolo, compromisos publicitarios y afición rival-.

En el segundo peldaño del podio aparecen los 16.000 que se mantuvieron fieles en la 2008-2009 pese a que la temporada anterior se descendía por la vía rápida a Segunda División.

Con esas cifras todavía lejanas, el murcianismo vuelve a rugir con la vuelta a Primera RFEF, siendo ya 11.000 los aficionados que tienen su abono y que de momento van al campo, porque las dos primeras jornadas en casa han sido todo un éxito de asistencia.

Los granas, fuera del podio de Primera RFEF

Los once mil abonados logrados hasta el momento por el Real Murcia no son suficientes para que los granas entren en el podio de equipos de Primera RFEF con más abonados en la categoría. En lo más alto de la clasificación, e inalcanzable para el resto, está el Deportivo de la Coruña, que esta misma semana anunciaba que ya contaba con 22.168 carnés vendidos, una marca histórica en el fútbol no profesional. A continuación aparece el Córdoba, uno de los equipos que como el Real Murcia llega nuevo a esta liga. La afición blanquiverde ha respondido y ya alcanzan los 12.800 abonados. Y un poco por detrás está el Castellón con 12.400 socios, un número que prácticamente les sirve para llenar hasta la bandera el estadio de Castalia. La cuarta plaza sería para el Real Murcia con 11.000 abonados. Ya muy por detrás aparece el Badajoz con 6.000.